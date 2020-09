James, ¿a prepararse? Así es el invierno y clima frío en Liverpool

James Rodríguez, en entrevista con Daniel Habif, explicó que una de las partes más duras de vivir en Alemania (cuando jugaba en Bayern Múnich) fue el frío y el idioma.



Ahora, el colombiano está prácticamente listo para ser nuevo jugador del Everton y llegará al fútbol de Inglaterra. Liverpool será la ciudad en la que vivirá el volante de la Selección Colombia.

Así las cosas, esta ciudad de Inglaterra tiene 'buenos' números en temas de clima. Rara vez, en Liverpool, los inviernos (de diciembre a marzo) llegan a bajar más de 0 grados y, en caso de que ocurra, no son tan 'extensivos' como en otras ciudades del mundo. No se ha registrado un clima menos a -7 grados en este lugar y el promedio es de 1-2 grados.



Como en gran parte del mundo, en Liverpool hay estaciones. El verano no es problema para el futbolista, aunque sí lo podría ser el frío en invierno, pues en Madrid no es tan bajo (aunque tampoco tanta diferencia) como en Inglaterra (cerca de 5 grados en Madrid).



Otro tema que pesa en Inglaterra son los fuertes y helados vientos, que hacen sentir aún más el tema térmico de frío en esta parte de la ciudad. En invierno hay, pero su mayor importancia es en otoño, cuando se alcanzan vientos de hasta 40 km/h en el peor de los casos.



Así las cosas, al parecer, el tema del clima no podría pesarle tanto al colombiano. El idioma, que es otro tema, es diferente de aprender al alemán, por lo que el atacante de la Tricolor tendría 'una vida cómoda' en Inglaterra.