¿Se irá? El equipo que estaría preparando una oferta por Villa

El futuro de Sebastián Villa en Boca Juniors vuelve a generar incertidumbre, luego de que se informara que el colombiano no será utilizado en los partidos de Copa Libertadores hasta que su situación judicial no esté del todo resuelta. El extremo de 24 años tiene una denuncia en su contra por presunta violencia de género, y hasta que la justicia no determine su culpabilidad o inocencia, no podrá ser alineado por Miguel Ángel Russo, tras una decisión tomada por las directivas.

La prensa argentina señaló que al colombiano no le gustó la decisión de los dirigentes, y estaría contemplando la idea de salir del club, para darle un nuevo giro a su carrera. Clubes como Cagliari, Sporting de Lisboa y Atlético de Mineiro fueron los más interesados en el antioqueño en su debido momento, pero en aquel entonces, el equipo xeneize no consideraba la salida del atacante, y menos, si era en condición de cedido.



Ahora, con una situación totalmente diferente, el Diario Olé, informó que el equipo brasileño (Atlético de Mineiro), volvió a inclinarse por el colombiano, y se habría puesto en contacto con las directivas del xeneize, para conocer la situación del jugador y de esta manera realizar una nueva oferta:



"El primer interesado que reapareció fue el Atletico Mineiro, que en su momento ofreció sin éxito 600.000 y luego 1.000.000 de dólares por un préstamo, y el lunes hubo un llamado del director deportivo Alexandre Mattos a Bermúdez para preguntar las nuevas condiciones. Y ya preparan una propuesta para incorporarlo cuando en octubre reabra el mercado de pases en Brasil", informó el medio.



Así las cosas, Sebastián Villa vuelve a estar cerca del fútbol de Brasil, pero en esta ocasión, su llegada al conjunto de Jorge Sampaoli es mucho más probable, debido a la decisión que tomaron los directivos del club.