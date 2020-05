Polémica por prueba de covid-19: ¿cuántas se necesitan y cuánto valen?

El asunto es claro: el regreso del fútbol en Colombia depende de que las condiciones sanitarias sean cien por ciento seguras para los futbolistas. ¿Cómo loorarlo? Ahí está la discusión.

El detallado protocolo que presentó Dimayor establece una importante cantidad de muestras de coronavirus covid-19, para evitar el contagio de los jugadores y el personal del cuerpo técnico y logístico en cada partido.



Según el documento, se requieren pruebas antes de comenzar la fase de entrenamientos, otra después de los entrenamientos, una nueva toma antes de entrar a competencia y pruebas rápidas en la mañana antes de cada partido.



Esos controles son de dos tipos: una prueba rápida, que entrega resultados en 48 horas, y otra más completa que es la PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa), que es la más completa y, al ser prueba molecular, puede tardar hasta un par de semanas.



"La primera es una prueba una prueba para descartar la presencia del virus. la segunda es de anticuerpos para detectar si la persona ha tenido la enfermedad o si hay algunas defensas contra ella. El objetivo es que antes y después del partido haya certeza de no contaminación", dijo un experto a FUTBOLRED.



Gustavo Pineda, jefe del departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol, le dijo al diario El Tiempo que se necesitarán 100.000 pruebas a jugadores, cuerpo técnico y personal logístico para completar las 12 fecha que están pendientes de la Liga Betplay.



Si se tiene en cuenta, como confirmó el experto a este portal, que las primeras están sobre los $20.000 pesos pero las segundas estarían entre $200.000 y $300.000, los costos son elevados. Sobre semejante cantidad de controles la cifra se cuenta en miles de millones.



Y según Acolfutpro, no serían suficientes pues se está dejando de lado el control posterior a los partidos. "En las fases posteriores se debe mantener este mismo esquema de realización de pruebas, con una periodicidad semanal. El tamizaje posterior no se puede basar exclusivamente en las pruebas rápidas, debe incluir la realización de PCR".



¿Cuál es la explicación? "La razón de esto es que en un porcentaje (22%) de los pacientes infectados y con sintomatología los anticuerpos no fueron detectables y la IgM se hace detectable en 50% de los pacientes solo a partir del día 10 de infección. Si a esto se suma el hecho de que no conocemos la dinámica de anticuerpos en las personas asintomáticas, la confiabilidad de la prueba disminuye", explicó la asociación.



Esos nuevos controles aumentarían la cifra no solo de muestras sino, especialmente, de costos. Y la preocupación es que el Gobierno nacional ya les advirtió a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que no habrá fondos públicos para costearlo.



Esa es la razón por la cual el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena, hace consultado varias veces a Jorge Enrique Vélez, presidente de Dimayor, sobre quién costeará un protocolo tan exhaustivo. Dice el dirigente que se hará con fondos propios "sin problema". ¿Fondos propios en decenas de miles de millones de pesos? Ahí está la razón de la nueva polémica sobre el regreso del fútbol colombiano.