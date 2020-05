'Jugadores dicen que jugar sin público es estar en un entrenamiento'

Si hay una posición en el fútbol en la que la nueva modalidad de entrenamiento virtual podría pasar cuenta de cobro es la de arquero, ya que quienes la ocupan no han podido volver a realizar movimientos específicos por la falta de espacio en sus casas o de quienes realmente puedan exigirlos.

David González, golero del Deportivo Cali, hace poco había dicho que no estaba desesperado porque regresara la competencia, pero ahora, con dos meses de interrupción de la Liga, aclaró que quiere que ese regreso sea cumpliendo con todos los protocolos y ojalá manteniendo la forma que mostraba a mediados de marzo.

Acerca de cómo se debería volver al fútbol colombiano, el antioqueño señaló que “eso abarca demasiado, nosotros como jugadores estamos enterados de lo que comunican en la prensa, la televisión, cuanto a prevención, pero no estamos verdaderamente adentro como para decir esto es lo que se necesita o esto no se debe hacer. Obviamente todos queremos volver a retomar nuestra ocupación, sea el futbolista, el vendedor de una tienda, el que sea. Todos vemos que ya estamos alcanzando ese punto en que estar ya encerrados nos está empezando a parecer un poco tedioso”.



González agregó que “hay gente que está pasando muchas necesidades, tiene que salir a rebuscar los recursos para poder mantener a su familia. Con nosotros como jugadores se ha hablado de un protocolo, de que se van a tomar todas las precauciones posibles; estoy convencido de que así va a ser, o por lo menos en muchos equipos. A mí me preocupa otros clubes que de pronto no tienen los mismos recursos ni la misma infraestructura que tiene el Cali, equipos que no tienen una sede donde entrenar y todos los días se tienen que a trasladar a cancha distintas, a canchas de fábricas, de colegios, que no les pertenecen, donde no van a tener un control claro de quién entra y quién sale, a lo mejor sí y puedo estar especulando”.



Sin embargo, prefiere no apresurarse a dar una fecha: “Pienso que en el momento que se apruebe va a ser porque verdaderamente las garantías están, que vamos a estar bien cuidados, porque nosotros siempre tenemos un equipo de profesionales detrás velando por nuestra integridad, esperemos que sea lo más rápido posible, pienso que nosotros no podemos a entrar a decir que tiene que ser hoy, el 25 de mayo o en 2 de junio, solamente tenemos que esperar que se tome la mejor decisión”.



En cuanto a cómo ha sido su forma de entrenar, sin contar con una portería, manifestó que “mentiría si dijera que estoy haciendo trabajos específicos de arquero, es muy difícil encontrar el espacio, soy afortunado de tener un pedacito de grama y a veces con mi hijo nos pateamos el balón o hacemos cualquier cosa, pero no se parece en nada a lo que podría estar pasando en un partido. En esto va a pesar mucho un componente psicológico y tener esa fortaleza mental para creérsela uno mismo que esto es una bicicleta, que cuando aprende a montarla puede dejar de hacerlo los años que sean y en cualquier momento la monta. Si uno empieza en su mente a crearse lagunas o a crearse dudas que porque hace dos meses no te han pateado, vas a llegar y el día que te pateen no la vas a poder sacar. Yo llevo 18 años haciendo lo mismo a nivel profesional, hay que tenerse confianza uno mismo, todos los arqueros del fútbol colombiano estamos en el mismo barco, simplemente esperamos que llegue el momento de volver a entrenar y reasumir actividades específicas”.



No hace mucho tiempo González había dicho que sería mentiroso si decía que estaba ansioso por jugar: “obviamente como jugador de fútbol quiero jugar, pero me sostengo, en este momento no estoy yendo a echarle cantaleta a mi esposa de que quiero estar en un estadio en un partido, obviamente sí lo deseo, pero hay situaciones que son mucho más importantes y están por encima de eso, simplemente hay que tratar de vivir, disfrutar lo que se pueda en esta cuarentena, tener más tiempo con la familia, con los hijos, con uno mismo, porque esas muchas veces ese estrés del día a día no deja que uno se confronte con ese interior. Pero quiero jugar, sueno con continuar con el mismo nivel con que estábamos, poder pelear por el título, pero todo a su tiempo”.



De los cambios que va a tener el fútbol y si ya empezó a asimilar cómo será esa adaptación, apostilló: “Desde que arrancó esto, cuando nos tuvimos que ir a nuestras casas, ya uno se empezaba a imaginar los cambios que iban a llegar, después cuando se empezó a hablar de jugar a puerta cerrada, creo que es como el ingrediente básico, que los juegos sean a puerta cerrada. Como jugadores siempre lo que nos ha separado de la competencia oficial al momento de no competencia y no entrenamiento, es el público en el estadio, uno va una semana a entrenar al estadio donde va a jugar el fin de semana y a pesar de que es el mismo escenario, es una sensación totalmente distinta, es el mismo público el que le genera más adrenalina de la normal, el que le genera más presión de lo normal. Hay jugadores que dicen que jugar sin público es como estar en un entrenamiento y a eso es lo que nos tenemos que acostumbrar, quién sabe si de pronto sin público hay jugadores que se suelten más o jueguen mejor, sin temor ni presión de hacer ciertas cosas que no se atreven a hacerlas en los partidos normales. Hay muchas anécdotas que uno escucha en todos los equipos de jugadores que en los entrenamientos son Messi y Cristiano, y llega el día del partido y no pueden hacer absolutamente nada, eso tiene un componente psicológico que para mí es lo que genera un partido de fútbol: La hinchada, la prensa, la televisión. Son cosas que vamos a ir aprendiendo en la medida en que vayan sucediendo”.



Finalmente, explicó que el acuerdo en materia de rebaja salarial que se hizo con los directivos no fue un tema complicado: “Las negociaciones con los directivos fueron espectaculares, si las comparamos con los demás clubes. Los jugadores tenemos conexión con colegas y amigos de otros clubes si pudimos saber cómo los fueron los arreglos en otras instituciones. Acá en el Cali siempre fue ejemplar, nunca hubo una imposición, siempre se trató de llevar una idea, un pensamiento de parte de los directivos hacia los jugadores a través de cuatro compañeros que nos reunimos con ellos. En la fase 1 el acuerdo fue relativamente fácil, no creo que haya durado más de uno o días. Cuando evolucionó la situación y nos dimos cuenta que definitivamente el fútbol no estaba arrancando en la época en que nosotros pensábamos, hubo que hacer un par de reuniones, tratamos de exponerles al resto de los compañeros que era algo difícil para todos, todos estamos golpeados y lo más normal es que todos los empleados tengan que ceñirse a estas nuevas reglas. La segunda tampoco fue demasiado larga, uno o dos días también, todos los compañeros quedaron a gusto, los directivos también, nunca hubo diferencias ni roces; eso demuestra la armonía que siempre ha caracterizado a este grupo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces