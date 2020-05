Desde casa, Aldo Bobadilla no ve cerca la vuelta al fútbol en Colombia

Una de las medidas llamativas que tuvo el Deportivo Independiente Medellín en los últimos días fue la partida en vuelos humanitarios del paraguayo Aldo Bobadilla, su cuerpo técnico y los jugadores Carlos Monges y el argentino Adrián Arregui, quienes dejaron el país tras más de 56 días de cuarentena. Desde un hotel en Asunción, Bobadilla habló sobre lo lejos que ve el regreso del campeonato local y la Liga colombiana, además destacó los trabajos y confía en que los Gobiernos en Suramérica tomen la mejor decisión y que no arriesgue su salud.

“Habíamos hablado en un principio cuando se venía alargando el tema de la cuarentena, la posibilidad de volver al país. Se gestionó con la cancillería y la embajada paraguaya, dadas las dificultades de esta pandemia y el problema de los clubes a nivel mundial. Vivir fuera del país no es sencillo, hablamos con los directivos y no pusieron ningún problema para que pudiéramos viajar. Para evitar suspicacias, debo decir que sigo siendo el técnico de Independiente Medellín, estamos con mi cuerpo técnico guardados en cuarentena. A final del año pasado estuve poco tiempo en Paraguay y para mí era importante estar en mi país”, indicó Bobadilla.

Además, “llevamos cuatro días en aislamiento en un hotel, ya hablé con mi familia, pero no los he visto, todavía me faltan nueve días más para llegar a mi casa. Nos hicieron la prueba del covid-19 y aunque no nos han dado los resultados, si eran positivos nos iban a avisar, caso que no ha ocurrido aún. Pasé de estar encerrado en una casa de 60 metros cuadrados a una habitación de hotel y ya les dije a los directivos que cuando vuelva a Medellín voy a vivir en una casa”.



En cuanto a un reinicio del campeonato, precisó que “nadie sabe la realidad, se habla del regreso del campeonato, pero a ciencia cierta dependemos del Gobierno, quien es el que fijará la fecha de retorno. Nosotros no podemos gestionar nada sin esa fecha, menos mi regreso a Colombia. Todas son posibilidades, pero no hay certeza, quiero esperar, cumplir los pasos y ver qué hacer cuando se reinicie el trabajo. Las primeras dos semanas de vuelta al trabajo serán de trabajos individuales, tendremos poco tiempo para trabajar en grupo”.



Aldo no deja nada al azar y tiene un ‘plan b’ por si el fútbol regresa antes que pueda volver al país. “Tenemos estrategias en las cuales, si no podemos volver rápidamente, con Ricardo (Calle) y varios colombianos podrían encargarse de esos inicios de entrenamiento. Hay que tener en cuenta que habrá muchas pruebas y exámenes médicos. Seguimos trabajando de manera virtual y acataremos las medidas que proponga el Gobierno Nacional”.



No solo extraña el fútbol, el ex arquero poderoso también echa de menos a los hinchas rojos. “Debemos adaptarnos a los protocolos y que todos los clubes puedan cumplirlos a cabalidad. De nada sirve que un equipo cumpla y enfrente a otro que no los haya podido aplicar, corremos el riesgo de ser contagiados. Debemos acatar las normas para volver a ver el fútbol. Cuando vuelva el campeonato, seguramente va a ser a puerta cerrada, vamos a extrañar a los hinchas, pero primero es la salud, cuando haya una vacuna, seguramente nos van a acompañar”.



Cuando le preguntaron por algún tipo de campeonato que le gustaría comenzar, el estratega indicó que “no quiero ser irresponsable y espero que el campeonato lo decidan los que saben y tengan el poder de tomar las decisiones, también a nivel suramericano lo veo muy difícil, en Brasil hay muchos contagiados, en Argentina varios clubes liberaron a sus extranjeros y ellos son los más fuertes. Que Dios los ilumine y tomen la mejor decisión”.



Contrario a lo que dijo a comienzos de abril, donde no había un trabajo sicológico en el equipo, Bobadilla expresó que “todos los jugadores tienen ansiedad, ellos son personas, tienen una familia y temores que se puedan contagiar. No lo vamos a esconder y no todos van a jugar muy sueltos a la hora de competir. Nosotros estamos haciendo un trabajo sicológico con el apoyo del doctor Carlos Palacios, que es una de las personas más importantes en esta materia, por medio de reuniones para que puedan estar preparados”.



Con estos trabajos sicológicos se dio otra novedad, el trabajo a mañana y tarde, al cual Aldo explicó que “muchos jugadores están viviendo en apartamento y les damos la posibilidad para que en las tardes puedan complementar el trabajo físico, con intermitencia o carreras largas. Hacemos 50 minutos en la mañana y otros 50 en la tarde, con el fin que puedan tener ese componente aeróbico y de intermitencia”.



Finalmente, valoró esa modificación de la International Board y la FIFA donde se podrán realizar cinco cambios en un partido. “Tener cinco cambios es una ventaja como entrenador, en Colombia tenemos cinco suplentes y tengo que llevar a un arquero. Me parece bien, ayuda mucho para dosificar en la parte física y en la parte táctica también te abre muchas posibilidades”.



