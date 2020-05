Dávinson se despachó: Pékerman, confesión de Kane y opción de España

Dávinson Sánchez habla siempre de frente, cuando gana y cuando pierde. Pero es reservado y parco en general, especialmente cuando se refiere a la Selección Colombia.

Pues esta vez habló largo sobre un partido que está en la memoria de todos los colombianos: los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.



Esa noche, en el estadio del Spartak de Moscú, los ingleses se adelantaron con un penalti de Carlos Sánchez contra Kane, que según contó Dávinson en el programa 'De fútbol se habla así', de DirecTV, acabó en la confesión de su compañero del Tottenham: "Yo me voy al referente que tienen ellos con Harry, él es un profesional. No fue penalti. Se lo dije y me dice: 'no, pero si el árbitro lo pita...' Hay que hacerlo".

¿Qué le confesó Harry Kane a @daosanchez26 sobre el penal en el Mundial? 😱



Esto nos contó el defensor de la Selección Colombia y del Tottenham.



Davinson sacó su conclusión de aquella dolorosa derrota, en al definición por penaltis: "No conozco a nadie que prepare un partido para perderlo. Lamentablemente la planificación no fue la adecuada pero la intención estuvo, vimos un montón de videos, queríamos llegar todos en óptimas condiciones", aseguró.



Dávinson sorprendió con otra confesión sobre su carrera, cuando apenas despuntaba en Atético Nacional: "Vino Barcelona, Sevilla, Valencia, cuando ni siquiera había jugado 5 partidos como profesional Firmé un preacuerdo con Villarreal antes del Barcelona...", afirmó.



El fútbol acabó llevándolo al Ajax y de allí al Tottenham de la Premier League, pero en algún momento pudieron ser Yerry Mina y Dávinson, los centrales de Colombia, en el equipo de Messi... En fin, la historia, para bien y para mal, salió como salió...