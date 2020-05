César Augusto Londoño respondió a Iván Mejía por llamarlo sepulturero

Iván Mejía encendió varias polémicas con su última entrevista. El reconocido comunicador habló de muchos temas y dio su opinión sobre las nuevas generaciones de periodismo y las personas que han tomado los cargos que él tenía.

Así, sin mencionarlo directamente, Mejía se refirió a César Augusto Londoño cuando habló del programa ‘El Pulso del Fútbol', que durante muchos años gobernó el inicio de la tarde en Colombia en la radio teniendo como panelistas a Mejía y a Hernán Peláez.

“Le entregué el programa con 475.000 oyentes en el ECAR (Estudio Continuo de Audiencia Radial) en la tercera oleada del año 2018. Entiendo que va en 190.000 o 200.000 oyentes. Ha perdido casi la mitad de los oyentes. Pero no quiero hablar de ese tema, excúseme, me produce indignación y prefiero ese tema dejarlo así. Que cada cual crea lo que tiene que hacer, que cada quien interprete el periodismo a su manera, no voy a entrar a juzgar. Pero me da tristeza ver que lo que labramos Peláez y yo, durante 16 años, se haya caído de esa manera. Me da tristeza, me da pena, me da vergüenza", dijo Iván Mejía en Colmundo.

Luego complementó: “Siempre esos programas marcaron historia, como marcó una historia 'Todo Fútbol', como marcó una historia 'El Carrusel'. Y siempre encontrará el mismo 'sepulturero'… 'El sepulturero' de todos esos grandes programas siempre ha sido el mismo, qué tristeza".

Pues fue hasta esta semana que César Augusto Londoño respondió a esas críticas y lo hizo en el programa el pulso del fútbol, que ahora dirige él y es acompañado por Óscar Rentería. Aunque no mencionó a Mejía directamente sí lo hizo a un supuesto oyente que le preguntó su era verdad que él había 'enterrado' esos programas.

Sobre el programa Todo Fútbol

“Yo no he tenido peleas ni peleo con nadie. Todo fútbol fue un programa que yo me inventé, que diseñé paralelamente al cuarto de hora caracol porque en ese momento la dirección de la emisora decidió que iba a restringir la transmisión con relatores de fútbol y que iban a formar un espacio donde se comentaban en la tarde del domingo los partidos del fútbol colombiano. No lo enterré porque yo no tuve la oportunidad de terminar ese programa porque yo me fui a la básica y quedó con Hernán Peláez con Adolfo Pérez por cuatro años. Con mucho éxito terminaron todo fútbol"

El Carrusel Caracol

“El Carrusel también lo inventé cuando el grupo prisa compró a la cadena caracol, me pusieron a diseñar un programa parecido al Carrusel de España porque no se podía hacer igual. En compañía de Rafael Manzano lo diseñamos. El primer año fue una tragedia porque no había casi internet y llegaban muchas críticas porque extrañaban Todo Fútbol, pero luego llegó a tener la mayor sintonía de la radio en Colombia y llegó a tener niveles de comercialización que ningún programa deportivo había tenido y aún sigue así que no lo enterré porque ahí sigue"

El Pulso del Fútbol

“Lo del pulso del fútbol continúa y, así le duela a alguno, es el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana"