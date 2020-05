'Aquí es muy difícil, son malos los contratos': Juan Pablo Pino

El exjugador del Mónaco e Independiente Medellín entre muchos más, habló sobre su presente deportivo con el Vbar de Caracol Radio, mientras se entrena en Cartagena durante el aislamiento obligatorio en Colombia.

Pino comenzó la charla refiriéndose a su futuro, pues actualmente el jugador se encuentra libre y espera por una nueva posibilidad para volver a jugar: "La vida nos ha cambiado a todos, esta cuarentena nos ayuda a estar en familia y compartir. Estoy en Cartagena entrenando y esperando si se da de nuevo la oportunidad de volver a jugar al fútbol... Se cometieron muchos errores pero hice un buen trabajo, dure muy poco tiempo en los clubes, pero los hinchas cuando me ven se vuelven locos", precisó.



Sin embargo, el futbolista recalcó que ha tenido oportunidades para volver al fútbol colombiano, pero por los contratos ofrecidos ha rechazado las ofertas: "He tenido posibilidades, pero hay clubes que a uno le ofrecen muy poquito, como si uno nunca hubiera jugado al fútbol... En el exterior me han ofrecido buenos contratos, por eso mi carrera ha estado afuera. Aquí es muy difícil, son malos los contratos".

Por último, el colombiano que pasó por siete ligas distintas del mundo reconoció que cometió varios errores durante su carrera, recordando con gran aprecio a Eduardo Lara, uno de sus mentores en el deporte rey: "Yo tuve errores en mi carrera, indisciplina, llegadas tarde, consumo de licor antes de entrenar, pero la vida a uno le va cobrando todo, ya he cambiado... El técnico Eduardo Lara fue quien me formó y me andaba corrigiendo, sabia manejarme, le tengo un buen aprecio".