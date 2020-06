'No he recibido ninguna comunicación': Gamero habló sobre Fariñez

Luego de que se conociera información sobre la presunta salida a préstamo de Wuilker Fariñez a Europa, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, se refirió a la situación que involucra al guardameta venezolano con su llegada al Lens de Francia, afirmando que por ahora no ha recibido ninguna notificación al respecto, pero sabe del deseo de Fariñez por continuar con su carrera en el viejo continente.

"Aquí todavía no hay salida ni llegada de jugadores... Entiendo que Fariñez siempre ha tenido su deseo de ir a Europa y el día que se le presente la oportunidad, las alas no se le van a cortar, pero hasta el momento no he recibido comunicación de que él va a salir del equipo", aseguró el estratega en diálogo con AS Colombia.



Asimismo, el técnico también habló sobre la recuperación de sus jugadores, asegurando que Luciano Ospina se va demorar en regresar tras ser operado, y en el caso de Santiago Montoya, el volante ya se encuentra trabajando con el equipo desde casa.

Por último, Gamero tocó el tema del posible retorno de Matías de los Santos y el vencimiento del contrato de jugadores como Barreto, Balanta y Ortíz: "Aquí en el fútbol colombiano la única contratación que he visto y he escuchado es la de Nacional, de Daniel Muñoz, que se va a Europa. Nosotros en Millonarios no sabemos cuándo o cómo comienza el torneo, lo mismo pasa en el fútbol argentino. Matías tiene contrato en Vélez. Es cierto que los derechos deportivos son de Millonarios hasta el próximo año, es una posibilidad que regrese, pero todo eso se esta mirando", y añadió; "Son jugadores (Barreto, Balanta y Ortíz) que terminan contrato ahora a mitad de año, pero con esta para no sé cómo se va a manejar eso porque van a terminar un contrato sin jugar estos dos meses".