¿La puerta no se cerró? Ortiz y la opción de seguir en Millonarios

José Ortiz había anunciado su salida de Millonarios en medio de la crisis generada por la pandemia coronavirus covid-19.

"Como ya todos saben no continúo en Millos, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, los directivos decidieron no ejercer la opción de compra", decía hace solo cinco días.

Pero como diría un viejo conocido del fútbol, al parecer "echó reversa para atrás". Este jueves, en entrevista con El Alargue, de Caracol Radio, el jugador dejó abierta la opción de seguir en el azul: "Si el torneo se reanuda, hay una opción de que yo pueda continuar con Millonarios, si empieza de nuevo, miraríamos otras opciones que tengo", dijo.



"Al 100% no está, pero sí, yo he hablado con don Ricardo, con el profe Gamero y ellos me dicen que ellos desean que yo continúe, que están hablando con Herediano que es el dueño de mi ficha, pero está un poco difícil, un poco complicado... Todo depende de lo que diga el presidente de la Dimayor, si el torneo se reanuda o no. Entiendo que sí el torneo se reanuda, hay una opción que se pueda terminarlo", añadió.



Entonces, al parecer, hubo premura en aquella primera comunicación y podría ser, si esta vez está en lo cierto, que pueda estar disponible para el cierre de la Liga I 2020. Claro, así como Millonarios tiene líos, seguro el Herediano tendrá los propios para pagar su ficha, lo que abría desde el comienzo una oportunidad de negociación. El lío es que de fechas se habla poco en el fútbol colombiano, con lo cual la incertidumrbe vuelve a ser total. En todo caso el 'tico' aprenderá esta vez que, para mayor seguridad, lo mejor será no ser presa del afán...