La burocracia del protocolo: trámites que vienen en regreso del fútbol

Semanas y semanas de espera para recibir el protocolo que permitirá el regreso del fútbol colombiano están lejos de terminar.

Aunque a existe una carta de navegación para el inicio de los entrenamientos individuales, se habla de retomar los grupales hacia julio y hasta se dice que el 15 de agosto habrá competencia, pero hay una larga lista de trámites que no han empezado todavía y que podrían retrasar el optimista cronograma inicial.

¿Qué viene ahora? Lo primero es que los presidentes de los 36 clubes de la Dimayor tengan en sus manos el protocolo, para entender cuáles serán sus obligaciones y por dónde comenzar a hacer las adecuaciones.

Una vez eso ocurra, se espera que se cite a una asamblea extraordinaria, lo que por estatutos requiere al menos cinco días hábiles previos. Entonces se deberá decidir cuál es el laboratorio que hará las pruebas, tarea que corresponde a la comisión de mercadeo, y verificar que cumpla con todos los requisitos legales del Ministerio de Salud y las entidades que correspondan.se irán fácilmente dos semanas.



Solo entonces se procederá a enviar las listas de cada club a Dimayor, que no deben tener más de 41 personas, para los testeos. Y los clubes requerirán en ese momento de pasar sus cuentas de gastos en las sedes para la adecuación de los espacios de cara al inicio de los entrenamientos individuales.



Si todo va bien, correrán 14 días de pruebas, de exámenes, de espera de resultados y medidas logísticas varias. ¿Cuánto tardarán? Fácilmente se irá a mediados de julio, cuando los 28 días de trabajo ya no podrán cumplirse, o la fecha del 15 de agosto deberá correrse... Lo que sea menos traumático.



Y no hemos hablado de asuntos más gruesos, como la decisión dónde se jugará el resto del torneo, si será en una ciudad o en 3 o 4, como quiere el Gobierno, o en todas las ciudades involucradas, como esperan los que no quieren arriesgar clásicos como un Junior vs Nacional o un Millonarios vs América, por poner solo algunos ejemplos.



Es más, sin llegar tampoco a la discusión de cuáles de los 10 juegos de la A se verán por TV, si habrá o no señal abierta, si los equipos de la B, que esperan que sus partidos, se podrán ver al menos en canales regionales y no solo tres juegos por jornada... son muchos asuntos por resolver, muchos trámites por cumplir y muy profundas las diferencias, pro lo cual no es errado pensar que podría haber todavía más demoras.