‘Lo primordial es la salud y de allí parte todo’: Adrián Ramos

De momento, el Gobierno Nacional dejó puesto el freno de mano en cuanto a una posible reanudación del fútbol en el país, a pesar de que la Dimayor acaba de presentarle una propuesta.



Es claro que lo más importante es salvaguardar la vida de los colombianos y mientras no se logre aplanar la curva de contagiados del covid-19 difícilmente habrá respuesta positiva para que vuelva a rodar el balón. Los espectáculos masivos, de los que hace parte el fútbol, están prohibidos por ahora, sin que haya ni siquiera posibilidad de su pronto regreso.

Por estos días se han escuchado voces de ansiedad y desesperación por parte de jugadores jóvenes que no ven la hora de estar nuevamente en un estadio para desfogar las sensaciones reprimidas durante más de un mes.



No obstante, otros de mayor recorrido y con más cercanía al momento del retiro, como Adrián Ramos, consideran que lo más sensato es dar vía libre a la competencia cuando estén dadas todas las condiciones para proteger a los protagonistas del espectáculo.



“Lo primordial es la salud, y de allí parte todo, porque yo sin salud no puedo jugar”, sostuvo ‘Adriancho’ al consultarle su punto de vista.



Ramos, que en el momento de la interrupción de la Liga había retomado sus entrenamientos con América de Cali tras superar una lesión muscular miofibrilar del bicep femoral derecho, que lo sacó también de dos partidos de Copa Libertadores, agregó que “si garantizan la salud para todo mundo allí estamos nuevamente, pero si no, va a ser difícil, porque va a ser un tema solo por lo económico, pero repito, para poder producir hay que tener salud”.



En cuanto a su opinión de lo que pueda suceder en un futuro, sostuvo que “hay mucha incertidumbre, nadie sabe cómo va a continuar el mundo después de que encuentren la vacuna, porque está el virus y el temor que va a tener la gente durante mucho tiempo”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @marquitosgarces