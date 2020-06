Duro y directo: 'Pisano no se dio cuenta la camiseta que se puso'

Alex Escobar fue uno de los jugadores que se destacó en el fútbol colombianos entre 1984 y 2005 -año en que se retiró-, en equipos como América de Cali, Millonarios, Pereira, Atlético Mineiro y Liga Deportiva de Quito.



No obstante, se recuerda por su paso por el conjunto escarlata, con el que ganó 5 títulos nacionales, más las cuatro coronas que alcanzó con la Liga de Quito.



Este miércoles, el talentoso ex volante creativo se refirió en ‘El Corrillo de Mao’ a las declaraciones dadas días atrás por Matías Pisano acerca del estado de la sede deportiva de Cascajal, sitio donde entrena el campeón colombiano.



De igual forma, habló ‘El Pibe del barrio Obrero señaló que “Pisano no fue humilde, fue arrogante con América, grandes figuras como Cristiano y Messi consideraron la situación y rebajaron su sueldo, y Pisano por el hecho que América no le dio los pesos que pidió salió hablando mal del club”.



“Lo de Pisano no tiene presentación, uno no puede ser desagradecido en la vida; América le abrió las puertas para que volviera a subir, porque a él no lo conocía nadie. Me duele que alguien hable mal del club. Me parece que no se dio cuenta la camiseta que se puso, el equipo donde jugó. No fue humilde”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces