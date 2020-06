América de Cali: mucho ruido interno, pero nada oficial hasta ahora

Mientras en el fútbol colombiano se habla de protocolo, presidencia de la Dimayor y derechos de transmisión internacional, cuyo dinero no llegó, los clubes siguen solucionando temas internos para regresar en las mejores condiciones posibles cuando se anuncie el regreso de la Liga.



Por los lados del América de Cali, después de la interrupción de actividades se ha generado mucho ruido, pero nada oficial. Desde hace varios días es ‘vox populi’ en la ciudad que su nuevo entrenador es el argentino Juan Cruz Real, pero ni el club ni el directo protagonista lo confirman.

De hecho, Tulio Gómez, máximo accionista, había dicho a FUTBOLRED que esta semana lo definiría el Comité Deportivo y solo cuando se conociera la fecha del regreso de la Liga se daría el nombre del escogido. Pareciera que el sábado 27 de junio, una vez concluya la Asamblea de la Dimayor, que se espera candente, los escarlatas por fin develarían el misterio.



La incertidumbre no solo pasa por el formato del campeonato que elija la mayoría de presidentes de los clubes, sino las modificaciones a que harán para que puedan actuar entrenadores y futbolistas que en el primer semestre tenían contratos con otras instituciones.



Los aficionados han reaccionado en las redes sociales con decepción, aunque aceptan que la situación se sale de las manos. Muchos, incluso, esperan que el nombre de César Torres tenga todavía alguna posibilidad.



De igual forma, el representante de Duván Vergara aseguró en Zona Libre de Humo que hay una oferta por el jugador de parte de un equipo de la Bundesliga, que sería el Leipzig, y que incluso “ya están cuadrados los números”.



Su salida privaría al equipo de un extremo que marcó diferencia durante el tiempo que lleva en Cali, pero, al mismo tiempo, serviría para darle oxígeno a las debilitadas arcas del campeón colombiano.



Entre tanto, a la opción de compra por el goleador Michael Rangel le quedan siete días. Los rojos buscan llegar a un acuerdo con la familia Char que no implique desembolso de dinero, que es precisamente la parte neurálgica del momento, o de lo contrario, debe regresar a Barranquilla para ponerse a órdenes del Junior, que solo contaría con él si la Dimayor le hace una modificación a la norma vigente.



Sin embargo, este martes se conoció que en la MLS habría interés por el delantero santandereano, lo que podría cambiar el panorama.



América no contará más con los servicios de Juan Pablo Zuluaga, Pedro Franco, Héctor Quiñones y Matías Pisano, a quien tampoco le compraron sus derechos deportivos y federativos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces