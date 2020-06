El goleador americano que pide pista para volver: ¿lo escucharán?

Hay tiempo libre y eso permite pensar en todas las posibilidades, inclusive en regresar al pasado.

Parece ser el caso de Fernando Aristeguieta, exgoelador del América de Cali, quien ha admitido que no descarta un regreso.



"Al América le tengo mucho cariño, pero es mi trabajo y tengo que pensar en mi futuro. Volvería al América, pero no me cierro a la opción de ir a otro equipo colombiano”, dijo en entrevista con El Alargue, de Caracol.



El venezolano dijo que mantiene interés por la actualidad 'escarlata' y que su salida fue en los mejores términos: "Con el ‘Gato’ (Ricardo Pérez, expresidente) y don Tulio (Gómez), todo quedó muy bien. muchas veces le propuse al América que subieran mi sueldo y la cláusula, pero no sucedió", aseguró el delantero.



Y ahí puede haber un problema: el América quiere aliviar su carga nominal y eso afecta directamente a los salarios altos, especialmente a los extranjeros, que muchas veces cobran en dólares. Puede ser una de las explicaciones a la salida de Alexandre Guimaraes, DT campeón.



Aristeguieta jugó una temporada en América, en 2018 y marcó 21 goles en 37 partidos. Hoy es parte del Morelia de México y tiene contrato hasta 2022.