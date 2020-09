Medellín a dos caras: análisis del empate frente a Deportivo Pereira

La cuarta no fue la vencida, Independiente Medellín dejó muchas dudas en su juego y como contra Alianza Petrolera, Boca Juniors, terminó perdiendo puntos en el segundo tiempo. Aunque no todo fue malo, el conjunto rojo de Antioquia sigue fallando en ataque y en defensa no logró coordinar los movimientos, sufriendo en cada ataque del Deportivo Pereira, quien le bastaron siete minutos para igualar la contienda.

Con doble línea de cuatro y a Carlos Monges con Leonardo Castro en el ataque. Medellín mostraba más solidez y dinámica en su juego. En la etapa inicial ponía en aprietos a un Pereira que no lograba meterse en el partido. Bayron Garcés y José Estupiñán se juntaban y Javier Reina con un papel más protagónico eran los que generaban el juego ofensivo que no se había visto en el conjunto rojo. Tanto, que con una jugada elaborada llegó el gol a un minuto del descanso con Garcés, que mostró un buen nivel de juego.

Sin embargo, en el segundo tiempo afectó al local y apenas pudo defender la ventaja en el resultado por siete minutos, víctima de las desconcentraciones y fallas en las marcas, el inicio y salida de juego no era tan claro y la línea creativa no se encontraba. El equipo se mostró más largo y aunque Pereira estaba cómodo con el empate, cada vez que tomaba la iniciativa para atacar, lastimaba al DIM.



Aldo Bobadilla esperó hasta el minuto 24 del segundo tiempo para realizar la primera sustitución cuando el equipo se mostraba lento y desgastado, poco a poco la chispa se estaba apagando y esa buena imagen obtenida al comienzo del partido, se iba opacando y la sombra de una nueva derrota se posaba en el Atanasio.



Por suerte, Medellín consiguió un punto y digo por suerte, porque Pereira se conformó con la igualdad en el marcador. El panorama es difícil para el cuadro rojo, quien tendrá dos partidos como visitante donde deberá salir a proponer y mantener por más tiempo su buen juego. El próximo miércoles enfrenta a Caracas en Venezuela y el domingo se mide contra La Equidad en Bogotá, dos plazas complicadas donde deberá conseguir victorias.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8