El DIM cedió puntos en casa, pero Bobadilla sigue siendo positivo

Este domingo, Medellín cedió dos puntos con Deportivo Pereira por no cerrar bien el partido y refrendar lo bueno que hizo en el primer tiempo. El conjunto rojo de Antioquia mostró mejoría en su juego, pero no le alcanzó para superar a uno de los equipos más discretos del campeonato. Al final del partido, Aldo Bobadilla y Bayron Garcés hablaron en conferencia de prensa sobre lo que le gustó y lo que debe mejorar para lo que viene.

“Tuvimos un muy buen primer tiempo, con alta intensidad, generamos muchas opciones de gol y en el segundo tiempo fuimos sorprendidos, los primeros 10 minutos nos faltó tranquilidad y movilidad. El primer tiempo fue muy bueno, en el segundo tiempo no estuvimos finos y preocupa porque somos un equipo que estábamos jugando de una manera muy diferente en marzo y ahora en septiembre no estamos logrando los resultados. Ahora debemos ir a buscar como visitante los puntos que hemos perdido”, precisó Bobadilla.



Al técnico le preguntaron sobre la inclusión de Carlos Monges, quien no ha marcado diferencia como atacante del equipo. “Queríamos buscarlo para ganar en el juego aéreo de los defensas. Tuvo una ocasión de gol y no la hizo, pero destaco el esfuerzo que tuvo en la cancha. Carlos (Monges) estaba bien, es la primera vez que estaba jugando más de 45 minutos. Nos jugó en contra no finalizar las opciones que tuvimos”, respondió.



En cuanto a los laterales y la insistencia de ubicar jugadores que no están en su posición natural, Bobadilla resaltó que “Didier (Delgado) arrancando el año mostró un buen nivel como lateral, ahora no está muy bien, pero no es el culpable de la derrota. Jaime (Giraldo) está trabajando muy bien, está mejor que los otros laterales y le dimos la confianza por eso”.



Por su parte, Bayron Garcés destacó el partido que tuvo, aunque ponderó la reacción del Pereira en la etapa complementaria. “Venía trabajando de la mejor manera para tener la oportunidad de jugar. Hicimos un excelente primer tiempo, en el segundo Pereira se nos paró mejor y nos complicó. Me sentí muy bien jugando en el medio y como segundo delantero”.



Finalmente, Aldo se comprometió a mostrar una mejor cara en los próximos partidos como visitante contra Caracas por Copa Libertadores y con La Equidad en la Liga. “Es importante seguir trabajando, insistiendo, fue el mejor partido del Medellín post pandemia. En los partidos anteriores no generamos fútbol ni ocasiones de gol. Hoy mostramos un mayor volumen de juego y fuimos diferentes”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8