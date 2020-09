Medellín mejoró, pero no le alcanzó para ganar: 1-1 con Pereira 

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Deportivo Pereira en juego por la décima fecha en la Liga colombiana 2020. El poderoso fue interesante en su juego en el primer tiempo, pero en la etapa complementaria no logró cerrar el partido y terminó con un punto que sabe a poco. Bayron Garcés anotó para el local y Rafael Navarro igualó para el visitante.

Medellín mostraba una mejor cara con respecto a sus últimos partidos, siendo un equipo que presionaba muy arriba sobre el arco rival, mientras que Pereira intentaba zafarse la marca, intentando atacar por las bandas. Ambos equipos se repartían la posesión de la pelota y no eran claros en el último tercio.



Pereira recupera la pelota, pero no lograba ser profundo. Medellín avanzaba y mediante remates de media distancia inquietaba al arquero Harlem Castillo, con más ganas que precisión.



Al minuto 25, Independiente Medellín generó la primera ocasión del partido con un pase en profundidad de Bayron Garcés a Leonardo Castro que entraba por el sector izquierdo, rematando a la salida de Castillo. En el rebote, Carlos Monges disparó y volvió Castillo a intervenir con solvencia.

El local arreciaba sobre el arco contrario y mostraba los mejores minutos en su regreso a la competencia. Con buen trabajo de Garcés y Monges. Pereira se defendía como podía y recurría a las faltas para cortar el juego de su rival.



Al minuto 34 y tras un tiro de esquina, José Estupiñán cazó un rebote que terminó en gol, pero el árbitro Luis Matorel lo anuló por una falta en ataque y porque Jesús Murillo obstruyó la visión del arquero Castillo.



Sobre el minuto 41, Garcés remató de media distancia y la pelota pasó cerca del ángulo derecho del arco norte. El conjunto matecaña no tenía mucha reacción en su juego y recurría a las faltas tácticas para bajarle el ímpetu al DIM.



Al minuto 45 y tras un pase en profundidad de Javier Reina para Bayron Garcés, quien recibe en el sector izquierdo e ingresando al área remató con pierda derecha lejos del alcance para el arquero Castillo, poniéndose al frente del marcador para Medellín antes del descanso, producto de un buen partido sobre un Pereira confundido.



En la etapa complementaria, Pereira realizó dos variantes: sacó a Mateo Cano y Steven Manzano, para darle paso a Rafael Navarro y Mauricio Casierra. La visita se animó a través de Michael Ordoñez con un remate de media distancia que exigió a Andrés Mosquera Marmolejo, siendo la primera ocasión clara en el conjunto ‘aurirojo’.



Al minuto 7, una jugada colectiva que comenzó con un desborde de Wilfrido De la Rosa, le cede la pelota a Diego Álvarez quien no alcanzó a rematar, pero decide pasársela a Rafael Navarro y el recién ingresado igualó el marcador con un potente disparo.



Tras el gol, Pereira se metió en el partido, pero al minuto 12, el arquero Harlem Castillo se tocó su pierna derecha y expresaba molestias, los médicos del visitante entraron a atenderlo, pausando cerca de dos minutos el encuentro.



El conjunto risaraldense se adueñaba de la pelota y jugaba con el desespero del contrario, quien apagaba su chispa y dinámica, mostrando una cara que se había evidenciado en encuentros anteriores. Al minuto 23, Pereira se animaba y De la Rosa remataba de media distancia, mandando la pelota muy cerca del palo derecho de Andrés Mosquera Marmolejo.



Pasaron 69 minutos para que Aldo Bobadilla efectuara el primer cambio para Medellín, sacando a Carlos Monges e ingresando a Stiven Rodríguez. El ‘Titi’ tuvo el segundo para el local tras un desborde por el sector izquierdo, pero no logró definir con comodidad. Al minuto 27, Leonardo Castro cabeceó luego de un centro de Jaime Giraldo por el sector izquierdo, pero la pelota pasó desviada por centímetros del arco matecaña.



Tres minutos más tarde, Medellín efectuó dos cambios más; sacando a Bayron Garcés quien fue uno de los destacados en el primer tiempo, pero que en el complemento no logró brillar y a José Estupiñán, ingresando Edwin Mosquera y Juan Carlos Díaz, buscando un mayor equilibrio y refrescando el ataque. Pereira efectuó sus variantes, se mostraba cómodo con el empate conseguido como visitante y mejoró en el partido.



Al final, Medellín no logró ganar luego de irse en ventaja antes del descanso, pero no logró cerrar el partido y terminó mostrando un juego predecible y opaco que ya había develado en los partidos anteriores tanto en Liga como en Copa Libertadores.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita en Bogotá, el próximo domingo a La Equidad. Por su parte, Deportivo Pereira recibe en el estadio Hernán Ramírez Villegas al Deportes Tolima.

Síntesis



Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo (5); Didier Delgado (5), Jesús David Murillo (5), Andrés Cadavid (6), Jaime Giraldo (6); Larry Angulo (5), José Estupiñán (6), Bayron Garcés (7), Javier Reina (6); Carlos Monges (5), Leonardo Castro (5).



Cambios: Stiven Rodríguez (5) por Carlos Monges (24 ST), Edwin Mosquera (5) por Bayron Garcés (30 ST), Juan Carlos Díaz (5) por José Estupiñán (30 ST), Mauricio Cortés (SC) por Jaime Giraldo (39 ST).



D.T.: Aldo Bobadilla.



Deportivo Pereira: Harlem Castillo (5); Francisco Córdoba (5), Danny Cano (5), Jonathan Lopera (5), Alejandro Artunduaga (5); Michael Ordoñez (5), Mateo Cano (5), Steven Manzano (5), Jhonny Vásquez (6); Wilfrido De la Rosa (6), Diego Álvarez (6).



Cambios: Rafael Navarro (7) por Mateo Cano (1 ST), Mauricio Casierra (5) por César Manzano (1 ST), Jairo Molina (5) por Diego Álvarez (31 ST), Jherson Mosquera (SC) por Alejandro Artunduaga (39 ST), Delio Ramírez (SC) por Wilfrido De la Rosa (43 ST).



D.T.: Néstor Craviotto.



Goles: Bayron Garcés (45 PT) para Independiente Medellín. Rafael Navarro (7 ST) en Deportivo Pereira.



Amonestados: Jaime Giraldo (3 PT), Jesús Murillo (37 PT), Edwin Mosquera (41 ST) en Independiente Medellín. Mateo Cano (19 PT), Alejandro Artunduaga (30 PT), Michel Ordoñez (42 PT) en el Deportivo Pereira.



Expulsados: no hubo.



Figura: Rafael Navarro (7).



Árbitro: Luis Matorel (6).



Partido: regular.



Estadio: Atanasio Girardot.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín