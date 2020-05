Revés para jugadores de Bucaramanga: juez rechazó tutela por salarios

Una decepción se llevaron los jugadores del Atlético Bucaramanga tras enterarse del fallo de tutela del juzgado décimo de la capital santandereana.

En una demanda grupal, jugadores y miembros del cuerpo técnico acudieron a este mecanismo al considerar que eran vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vida digna, tras la decisión del club de suspender varios contratos, alegando crisis económica.



Alegaron los afectados que no es necesaria una medida tan drástica pues hay en curso auxilios de parte de la Conmebol para todos los clubes colombianos, que según ellos se encuentran en trámite en la Dimayor y deberían usarse para cumplir con las oblgaciones contractuales.



El equipo contestó que no ha lugar a las demandas de los empleados pues a ellos se les ha garantizado el pago de un auxilio económico que s inferior al salario pero que ha sido consignado sin falta. Aduce el club que la suspensión de los contratos de trabajo "es una figura valida consagrada en el artículo 51 del CST, cuyo uso se ensambla perfectamente con la situación que está viviendo el país y el mundo".



Por esta razón, el fallo judicial le dio la razón al empleador, considerando que "la disminución financiera de los accionantes no amenaza por si sola los derechos invocados, como quiera que actualmente los accionantes reciben un rubro como auxilio económico 18 que permite atender las necesidades básicas durante la suspensión de actividades", y detallando cuánto se les ha consignado de auxilio, en cantidades que desde los $2.000.000 a los $6.000.000 a cada uno de los 25 demandantes.



El juzgado considera que los miembros de la plantilla "cuentan con una suma, con la que es viable permanecer en la cuarentena atendiendo sus necesidades básicas; así, desapareciendo la causa perturbadora (ausencia de dinero) se desvanece el efecto (vulneración inminente de los derechos fundamentales)", por lo cual resolvió "declarar improcedente la presente acción de tutela, de acuerdo a los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente diligencia".



Los demandantes todavía tiene opción de apelación o revisión de la tutela ante la Corte Constitucional, pero vale decir que el fallo es un precedente que preocupa a los demás futbolistas que han sufrido la suspensión de contratos y esperaban reactivarlos por vías judiciales.