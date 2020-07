¿No convence la explicación? 'Las charlas entre amigos no se publican'

La iniciativa de 16 clubes de organizar un torneo paralelo cayó tan mal como se esperaba no solo en los clubes excluidos sino en todos aquellos que apostaban por la unidad de la Dimayor en su momento más crítico.

La idea, según el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, no pasó de ser una "charla entre amigos", pero esa explicación no convenció del todo a los afectados.



En declaraciones a FUTBOLRED, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, fue claro: "Las charlas entre amigos no se publican".



El directivo 'cardenal explicó además que, incluso aunque tuviera fuerza y apoyo suficiente, no es una propuesta que se ajuste a las normas: "La normatividad no se lo permite y uno no puede actuar en contra de estatutos ni reglamentos".



Efectivamente, Méndez se ampara en el artículo 108, que contempla fuertes sanciones a quienes impulsen competencias por fuera de la autoridad de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



La asamblea de la Dimayor, prevista para el 24 de julio, promete ser, de nuevo, muy intensa, pues este ruido que ha generado la idea del torneo paralelo podría desviar la atención de un tema que la mayoría de presidentes considera prioritario: el futuro del presidente Jorge Enrique Vélez al frente de la Dimayor. Sobre este punto, Méndez recomendó paciencia para esperar al desarrollo de los acontecimientos.