¿Llegará dinero de derechos de transmisión internacional al FPC?

Después de darse un nuevo plazo de 100 días que el dinero de los derechos de transmisión internacional, el límite de tiempo se cumple el próximo 20 de junio. Hay mucho escepticismo de que esos recursos lleguen, aunque algunas personas creen que será posible.

Uno de ellos es Rafael López, el vallecaucano residenciado en Estados Unidos que hace las veces de intermediario, quien en diálogo con Futbolred explicó que tiene fe en que al momento de llegar la fecha se podrá hacer el negocio que tanto espera el fútbol colombiano.



Sin embargo, aparte de las fuertes consecuencias del covid-19, que afectó las finanzas en todo el mundo, aparece terciando la continuidad o no de Jorge Enrique Vélez al frente de la Dimayor.

Como se sabe, el contrato está firmado por 11 años entre la Dimayor y el Fondo de Inversión Prudent Group, de Luxemburgo, que tiene una sede en Miami. El dinero que debe pagar en menos de un mes son 60 millones de dólares.



Haciendo un recuento del negocio, López detalló que “ese ha sido un trabajo arduo, iniciamos en agosto de 2018, hasta el momento todo lo que ha pasado, como se dio el negocio por medio de Tulio (Gómez), el presidente de la Dimayor, en el momento la Dimayor y el Fondo de Inversión llegaron a un acuerdo que tenía 100 días el Fondo para depositar los 60 millones de dólares que se les dijo se iba a colocar, estamos con fe de que la plata sea colocada entre el 15 y el 20 de junio, que es cuando se cumple el plazo”.



Hay mucho escepticismo en Colombia, ¿sí se podrá dar?: “Hay un contrato firmado y los contratos son para cumplirlos, el Fondo de Inversión tiene que cumplir, yo estoy para que el negocio se cumpla tal y cual como se propuso desde un inicio, en el comienzo el Fondo de Inversión hizo la propuesta de colocar 50 millones de dólares, luego vino un tema de una plataforma virtual que va a tener lo que son los e-sports, que es lo más importante en los deportes a futuro a nivel mundial, los e-games, los juegos virtuales, las apuestas on line, que tienen que ver con placas, vallas virtuales, eso se añadió al modelo de negocio inicial que se había hecho con los derechos de televisión internacional”.



En cuanto a si ese fondo tiene en el momento la liquidez para entregar dicho dinero en menos de un mes, López respondió: “aquí estamos en un país en que se debe cumplir lo que se pactó, puedo decir que ellos me mostraron hace dos meses atrás cartas donde están garantizando ese dinero para este negocio. Ahora, que se haya dilatado por A, B o C motivo es lo que no sé. Aparte, allí hay unos estudios que se hicieron, no se llegó a ese número por arte de magia, según el Fondo de Inversión ellos hicieron unos estudios y por eso las cifras, todo quedó pactado desde un inicio y en la reuniones que hubo acá, donde estuvo Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor; el dueño de América de Cali, Tulio Gómez, Enrique Camacho, presidente de Millonarios; Juan Fernando Mejía, en ese momento presidente del Cali, en representación del fútbol colombiano. En otra reunión estuvo Eduardo Pimentel, accionista mayoritario del Boyacá Chicó”.



Sobre el manto de duda que existe sobre el desenlace de este negocio, explicó que “puede ser por las dilaciones, porque se ha cambiado muchas veces la fecha, primero que todo por asuntos legales, que fueron cambiando las fechas, pasando de octubre, luego al 31 de diciembre, después al 31 de marzo, y cuando hubo la Asamblea de la Dimayor estuvo la gente del Fondo Inversor y todo mundo estuvo de acuerdo en esperar 100 días más. Esa es una pregunta que siempre me hice: ‘por qué hay que esperar 100 días más si a mí meses atrás una persona del Fondo me había mostrado que estaba garantizado el dinero’, no sé qué pasó, porque no estuve en esa reunión; por eso quedé plop”.



Entre los aspectos legales que se presentaron para que se dilatara el plazo cita los siguientes: “los contratos que RCN Internacional tenía firmados acá con algunos canales, lo cual no les daba la exclusividad para tener los derechos de transmisión internacional del fútbol colombiano, RCN tenía unos acuerdos que se hicieron unos años atrás en los cuales vendieron el canal Nuestra Tele a ciertas compañías de cable y allí estaban incluidos los partidos del fútbol colombiano, ese fue de los temas que ayudó a que las cosas fueran mucho más despacio de lo normal. Pero luego vino uno muy importante como el de la plataforma, que se crea para los e-sports, que es el futuro de los deportes a nivel mundial, hablando desde la parte financiera, porque eso va a dejar muchos réditos para todos los deportes a nivel mundial, por encima de la televisión”.



Finalmente, López está convencido de que la plataforma es precisamente lo que hará que el Fondo Inversor cumpla lo pactado: “no entendería cómo alguien que tiene la carne la deja por ruñir hueso, en una palabra coloquial, aparte de eso hay un contrato firmado que tiene que cumplirse y no puede ser objeto de más dilaciones como las que ha tenido, los directivos del fútbol colombiano están en una situación muy difícil y creo que ya es hora de que esta plata les llegue, todos los clubes para mí son iguales, más con el tema de la plataforma”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces