Daniel Muñoz y la ida a Genk: ¿Será un buen trampolín para otra liga?

El gran recuerdo que dejó Carlos Bacca en el Brujas de Bélgica, propició para que esta Liga posara sus ojos en jugadores de la Liga colombiana. Éder Álvarez Balanta, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta y ahora Daniel Muñoz, son los representantes colombianos en un campeonato de segundo orden en el viejo continente. ¿Será un buen trampolín?

“En mi corta carrera como profesional, todo me lo he ganado a pulso, nadie me ha regalado nada, comencé desde abajo a una edad tardía. Debuté a los 20 años cuando muchos no creyeron en mis condiciones, este proceso ha sido acelerado, consolidándome en Rionegro, luego en Nacional, tocar las puertas de la Selección Colombia, para luego estar siendo tenido en cuenta por varios equipos. Estoy ansioso de volver a entrenar, perseverar y llegar a los equipos más grandes del mundo”, con estas palabras, Daniel Muñoz habló un par de semanas atrás sobre esos sueños por cumplir, al cabo de un par de días su futuro se aclaró y ahora el Genk lo espera para comenzar otro proceso deportivo.

Pero qué es el Koninklijke Racing Club Genk, aunque es poco conocido en Latinoamérica, es uno de los equipos animadores de la Liga de Bélgica, fue campeón en la temporada 2018-19 y cuenta con dos colombianos; Carlos Cuesta y Jhon Janer Lucumí. Además, hombres como Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Dennis Praet, Christian Benteke, Steven Defour, Thibaut Courtois y Divock Origi, salieron de su academia al fútbol internacional.



Con las buenas participaciones en la Eurocopa y las Copas del Mundo, las grandes ligas europeas posan sus ojos en Bélgica para conseguir jugadores talentosos, con buen rodaje y a precios razonables. Las constantes participaciones en Europa League, como en la Champíons League del Genk, hacen que sea una buena vitrina para esos jugadores que buscan destacarse.



Jugar en Europa es otro ritmo, otra velocidad y esos detalles los puede ir puliendo Muñoz en las próximas temporadas, en otras entrevistas manifestó su deseo de jugar en la Liga inglesa y para poderlo conseguir, deberá tener un número de partidos en la Selección Colombia. Con buen rodaje y adaptado al juego del viejo continente, tiene más oportunidades que pueda vestir la camiseta ‘tricolor’ y catapultar otro sueño.



Carlos Bacca con sus goles y su talento, abrió las puertas a más compatriotas de este fútbol belga, y esto es otro camino que los colombianos pueden trasegar en sus carreras deportivas. A diferencia de otras nacionalidades como los argentinos, uruguayos o brasileños que puedan tener pasaporte comunitario, el cupo de extranjero le juega en contra al colombiano a la hora de llegar a una liga más potente, debe pagar un ‘derecho de piso’ que en Bélgica, Daniel Muñoz lo puede conseguir.



Su versatilidad en el campo, vocación defensiva y ofensiva, buena asociación y hasta su llegada a gol, son cualidades que puede explotar, para ser un jugador de élite en Europa.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8