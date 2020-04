El arquero colombiano al que no lo trasnocha jugar en este momento

Muchas propuestas se han presentado al Gobierno Nacional por parte de los directivos del fútbol colombiano para buscar un pronto regreso de la actividad, sin encontrar hasta ahora respuesta positiva.



Incluso, hay división de opiniones entre especialistas de la salud, presidentes de clubes y jugadores. Unos no ven la hora de un guiño, mientras otros consideran que es mejor esperar que pase la pandemia y se garantice la salud de los actores.

David González, arquero del Deportivo Cali, tocó varios aspectos de lo que significa este atípico momento, la forma en que realizan la actividad física en casa y las reflexiones que le han quedado.



Precisamente de entrenar en sus viviendas señaló que "la gran diferencia es que uno no sale de la casa, pero todo el cuerpo técnico y la gente que trabaja con el Departamento Médico también se han encargado de hacernos sentir de que seguimos en esa rutina, de levantarnos temprano, los entrenamientos siguen siendo demasiado exigentes, se ha mantenido como esa rutina y eso me imagino que también lo ayuda a uno a tener una cordura mental. Obviamente que se hace raro hacerlo desde casa, pero a medida que han pasado los días y las semanas uno se va acostumbrando y uno espera al otro día para tener un espacio que necesitamos nosotros bastante".



También fue más allá y explicó lo duro que ha sido para los colombianos esta situación: "Es muy normal que todas las personas en general hayan tenido momentos difíciles, que en sus casas hayan tenido algún momento de desespero o de angustia, de pronto las personas que tienen hijos que ya no son bebés, sino que ya están empezando a entender un poquito qué pasa, que necesitan quemar energía y necesitan mucha atención, genera una carga adicional en lo mental, y es normal, pero uno se empieza a acostumbrar. Creo que la primera semana fue donde se sintió más difícil por el reajuste, por lo que significaba acomodarse a esa nueva situación, ya ahora uno le coge tiro, sabe qué hacer y coger una rutina para que las cosas sean lo más llevaderas posible".



De igual forma, González mostró su lado humano: "La reflexión más importante es saber que uno en cualquier momento se puede ir, que uno verdaderamente está de paso en este plano y que hay que tratar de vivir al máximo, de disfrutar las pequeñas cosas, de disfrutar lo que verdaderamente es importante, como lo son los lazos familiares, los lazos de amistad, muchas veces le damos prioridad a cosas materiales. Esto va a servir mucho para afianzar todos esos lazos con las personas que queremos, cuidarnos nosotros mismos, mantener nuestra salud, hay gente que mantiene muy descuidada su salud y piensa que nada le va a pasar, esto nos ha mostrado que en cuestión de segundos puede cambiar la humanidad entera".



Finalmente, dejó claro que está del lado de quienes esperan que las aguas vuelvan a su cauce cuando todo esté solucionado, retomando las actividades cotidianas. "Es normal que los que llevamos tanto tiempo en el fútbol extrañen la actividad, pero te mentiría si te dijera que estoy desesperado por ir a un estadio y jugar un partido de fútbol, por el momento lo que más me trasnochar a mí es que nosotros como humanidad y sociedad podamos pasar este trago amargo, que podamos salir de esta situación, que nuestros viejos puedan salir tranquilos a la calle y que podamos seguir con nuestras vidas y allí sí empezar a pensar en fútbol", remató el guarda meta verdiblanco.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces