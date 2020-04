La denuncia de Santiago Tréllez para rectificar la imagen de su padre

Jhon Jairo Tréllez estuvo en el ojo del huracán en las últimas horas por su discusión en redes sociales con Vicky Dávila, reconocida periodista colombiana.

Sin embargo, horas más tarde, su hijo, Santiago, también se manifestó en redes sociales y manifestó que esa sí era la cuenta de su padre, pero que ahora la tenía una persona que no la quería devolver.

“Hola quisiera que me ayudaran, apenas me entero que la persona que ayudaba a mi papá con sus redes lo está perjudicando con mensajes ofensivos a varias personas de nuestro país. Para que sepan Eda cuenta no es más de mi papá. Esta persona se robó la cuenta y no la suelta", explicó.

Santiago Tréllez hizo recientemente una recolecta en sus redes sociales y logró recaudar 40 millones de pesos que, según dijo, serán destinadas para ayudar a las personas que más lo necesitan.