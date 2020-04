El inesperado trabajo que el Tino aceptaría si se lo ofrecieran

Newcastle está siendo la sensación de Inglaterra por la llegada de sus nuevos dueños y Faustino Asprilla, quien pasara por ese club, espera que regresen los momentos dorados de ese club.

Por hacer referencia a ese club, al exfutbolista lo entrevistaron desde Inglaterra y la cadena Sky Sports lo entrevistó.



Allí, Faustino expresó que desea ver al Newcastle en disputando la Champions League, como cuando él estuvo en ese club y tuvo grandes presentaciones.

Sin embargo, lo más sorprendente fue que el ‘Tino’ contó que estaría dispuesto a volver al Newcastle como entrenador de delanteros.



“Si me dieran la oportunidad [de entrenar a los delanteros], estaría encantado de volver porque me gusta la gente de Newcastle y la forma en que me trataron”, dijo.

Y luego complementó: “si puedo contribuir con algo para ayudar a lograr lo que no gané en el campo y puedo hacerlo fuera del campo entrenando a los delanteros, sería un placer”.



Asprilla reconoció lo bueno de los hinchas ingleses y expresó su gratitud por ellos, pues en los dos años que estuvo allí disfrutó mucho de su fútbol y el glamour inglés.