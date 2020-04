Prográmese: hora y día de los partidos en la Liga virtual de Dimayor

La Dimayor anunció que a partir de este 25 de abril comenzará la denominada e-Liga Dimayor, en la que los 20 equipos que están en el juego de Fifa 20 participarán.

Luego de que quedaron definidos los grupos, este viernes se dio a conocer el horario de los partidos, que se podrán ver por la señal normal de Win Sports.

Los partidos de la primera fecha comenzarán el 25 de abril y terminarán el 30 del mismo mes y por día habrá uno o dos partidos. Prográmese con la hora y día de estos encuentros virtuales.

25 de abril



La Equidad vs Alianza Petrolera

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



Atlético Huila vs América de Cali

Hora: 8:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



26 de abril



Patriotas Boyacá vs Jaguares

Hora: 6:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



27 de abril



Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



28 de abril



Once Caldas vs Unión Magdalena

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



29 de abril



Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa



30 de abril



Deportivo Pasto vs Junior FC

Hora: 7:00 p.m.

Televisión: Win Sports

Estadio: #Quedateencasa