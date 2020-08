Barranquilla y Cartagena se ofrecen en regreso de Liga: ¿los elegirán?

Este martes se celebrará una reunión, muy esperada, entre el nuevo presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, y Ernesto Lucena, ministro de deporte, quien junto a otros funcionarios del Gobierno resolverán los términos del regreso del fútbol en Colombia.

Uno de los asuntos que deben considerar tiene que ver con la posibilidad de que la competencia se reactive en una sola región, teniendo en cuenta la situación sanitaria que afronta el país.



En ese sentido, se ha hablado del Eje Cafetero, una región propuesta por el propio presidente Iván Duque. Pero, según Lucena, no sería la única posibilidad.



"Hace unos días recibí una carta de intención del alcalde de Barranquilla, lo mismo ha pasado con Cartagena. Nosotros hemos dicho que incluso pueden ser dos regiones dependiendo del formato del torneo, eso toca analizarlo, pero no me quiero meter en algo que debe determinar la Dimayor y ellos deberán entregar una propuesta al Gobierno y a los alcaldes de esas zonas", dijo el Ministro en declaraciones al diario El País de Cali.



Efectivamente, las ciudades costeras tienen una infraestructura hotelera y estadios suficientes en caso de que, en la reunión de este martes, se considere el regreso en una sola región.