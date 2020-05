Osorio y su convicción por volver a la gloria deportiva con Nacional

Hace una semana, Atlético Nacional confirmó la continuidad de Juan Carlos Osorio como entrenador del equipo hasta diciembre de este año. Sin saber la fecha de regreso del campeonato, fue una buena noticia para el conjunto antioqueño que buscará ganar un título, algo que no hace desde 2018, cuando obtuvo la Copa Colombia.

“Es el momento de mostrar solidaridad, mostrar realmente lo agradecidos que estamos con el club, lo que queremos a la institución. El gran cariño que le tenemos a la hinchada, a la ciudad y por eso hice este esfuerzo económico en aras de continuar con el propósito que nos ha apasionado y como brújula, que es el deportivo”, expresó Osorio en diálogo en el programa ‘El gran combo del deporte’ de ‘Múnera Eastman radio’.

Sin embargo, en esta entrevista, Osorio dio a conocer que le han llegado ofertas para dirigir en el exterior, aunque no dio detalles de los lugares. “Durante la pandemia recibí dos ofertas muy buenas, una muy concreta y otra fue un sondeo, en países donde se gana mucho dinero, pero me alejaría de la realidad del fútbol colombiano. Al final y en una decisión consensuada con mi esposa y mis hijos, decidí proponerle al club que quería continuar hasta fin de año. Hasta que esto se normalice, salgamos de esta pandemia y que Nacional tenga la estabilidad económica, donde podamos continuar o que cada uno tomemos distintos caminos”.



Según conoció FUTBOLRED, la oferta había venido del club Watford de Inglaterra, equipo que no está muy bien en la presente temporada de la Premier League. El conjunto de Londres, ocupa el puesto 17 de la tabla con 27 puntos, los mismos del Bournemouth, quien está en puestos de descenso. Aunque el ofrecimiento era para que el risaraldense asumiera a partir de la próxima temporada, dado que aún tienen a Nigel Pearson como entrenador, quien retomó esta semana los entrenamientos presenciales.



Con la negativa de Osorio, el club inglés seguirá en la búsqueda de un nuevo timonel que tendrá como objetivo mantener la categoría en la Premier League, o en caso de descender, volver al máximo circuito. Mientras que Nacional respira tranquilo por mantener su proyecto deportivo en el que tiene en la mira la Liga y la Copa Suramericana.





Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8