América define su bando: pide apoyo para Vélez y Jesurún en la crisis

Son días álgidos en el fútbol colombiano. De aquellos días en que se contaban los ingresos por miles de dólares, se ha pasado a una realidad de crisis financiera producto de la pandemia del coronavirus covid-19. Y ese choque ha revelado más de una fisura.

Los presidentes de los clubes están divididos sobre la gestión del actual presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, a quien cuestionan por los dineros de los derechos de televisión internacional que nunca llegaron y que bien podrían ser un colchón ahora para aliviar la situación, complicada por la falta de competencia.



Los cruces entre presidentes han sido públicos, circulan cartas que piden cuentas y otras que expresan apoyos, y en esa última línea se pronunció en las últimas horas nada menos que el América de Cali, vigente campeón de la Liga y uno de los clubes con más hinchada en el país.



Se trata de un respaldo total a Vélez y a Ramón Jesurún en la Federación Colombiana (FCF) inesperado pero myy contundente: "Hago un llamado respetuoso y cordial a que apoyemos a nuestros presidentes Ramón Jesurún y Jorge Enrique Vélez, y llegado el momento oportuno haremos un balance de la gestión del presidente de la Dimayor decidiremos de conformidad con los estatutos su continuidad", dice Tulio Gómez, máximo accionista del club 'escarlata'.



Se trata de una voz importante en días en que los presidentes hacen reuniones virtuales para hablar del futuro de la Liga y no invitan a su presidente, de indirectas de José Fernando Salazar (presidente de Rionegro Águilas) y sus colegas y de discusiones de fondo sobre los caudales de dinero que se esperaban por la transmisión exclusiva de los partidos que, según muchos, no llegan.



Y en medio de la discusión un asunto fundamental: los salarios de los jugadores y la posibilidad de negociar sobre sus contratos en medio de la emergencia sanitaria. ""Estamos frente a una oportunidad invaluable de corregir muchos errores que hemos cometido, para enderezar el rumbo, para organizar financieramente la estructura de los salarios de los jugadores profesionales, en muchos casos excesivamente costosos, regular de una vez todos los controles leoninos de representantes y terceros, que se inmiscuyen sin piedad en las relaciones entre clubes y jugadores", dijo Gómez. Aviso para agentes y mensaje también para la propia plantilla roja, que hasta ahora no ha llegado a la negociación en la que sí se embarcaron ya equipos como Santa Fe y Once Caldas.