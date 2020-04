Peleas por aquí y por allá: Fortaleza y su gran enojo contra Santa Fe

Los ánimos en el fútbol colombiano siguen bastante tensos. Dimayor, Acolfutpro, presidentes de equipos... Entre todos no se aguantan y cada vez sale un problema adicional del cual hablar.



Esta vez, Santa Fe y Fortaleza son los involucrados debido a un comunicado que publicó el cuadro cardenal y que dejó gran enojo en nombre del club capitalino que está en la 'B' del fútbol colombiano.

El equipo rojo, en la mañana, había publicado un comunicado en el que muestran su apoyo al Gobierno de Iván Duque en relación a la decisión de no tener fútbol cuando acabe la cuarentena del 27 de abril. En esta carta aparece las firmas de varios equipos del FPC, entre ellos Fortaleza y Carlos Barato, presidente.



Ahora, el cuadro de segunda división publicó un comunicado en el que reafirma su apoyo a la decisión de Duque, pero también criticó a Santa Fe y mencionó que el club bogotano no pidió autorización para que su carta llevara la firma de Fortaleza ni de su presidente.



"No fuimos consultados ni autorizamos el comunicado publicado el día de hoy por Santa Fe y que fue reproducido en varios medios de comunicación (...) Estamos de acuerdo con las medidas del Gobierno Nacional, pero no estamos de acuerdo con que se use el nombre de la institución sin ser previamente informados", escribió Fortaleza.