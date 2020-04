Campaña de clubes de Liga: decálogo del buen futbolero en cuarentena

La cuarentena se extendió hasta el 27 de abril y aun es posible que sea más larga. El avance del coronavirus covid-19 en el país obliga a tomar todas las precauciones, a atender cada recomendación de las autoridades y, al fin, a portarnos bien.

Por eso equipos de la LIga Betplay como Junior, Millonarios, Santa Fe, DIM, Deportes Tolima, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo, Once Caldas, Deportivo Cali y el América han querido dar ejemplo y, además de entrenar en casa para cuidarse y cudiar a los suyos, se han sumado a una campaña impulsada por la marca Aguila para motivar al hincha a hacer lo correcto.



Mientras llega el momento de volver a apoyar al equipo y, ojalá, volver a los estadios, este es el decálogo que esperan cumplir:



1. Estás en fuera de lugar si te excedes tomando alcohol durante la cuarentena.

2. Mantén firme la marca personal, los menores de edad no deben consumir alcohol.

3. Haz tu jugada individual, ¡No hagas celebraciones en casa!

4. Mantén el arco en ceros y no salgas a buscar balones fuera de casa.

5. Ponte la 10 y ayuda en los quehaceres del hogar.



6. Las faltas que se cometan en casa serán sancionadas de por vida ¡Dile no a la violencia en casa!

7. En la cancha debemos proteger a los juveniles, ¡Nunca ofrezcas alcohol a menores de edad!

8. Juega de líbero y encárgate de las provisiones del hogar, solo debe salir una persona.

9. Este es un partido para mantener la calma y demostrar que eres el capitán de tu equipo.

10. Terminemos este partido como el equipo más limpio, sin faltas, sin expulsiones y sin violencia en casa.



Jugadores como Diego Valdés, David Macalister Silva, José Moya, Carolina Pineda, DAniela Montoya y varios más, extienden esta invitación para que el aislamiento tenga el efecto deseado y pronto superemos la pandemia.