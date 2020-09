'Vamos a jugar esta final frente a Junior sin temor': Segovia 

América de Cali tiene tres objetivos en el horizonte, pero el más inmediato es la final de la Superliga frente al Junior, que iniciará el martes 8 de septiembre (7:30 p.m.) en Barranquilla.

Otra vez el rival será el conjunto ‘tiburón’, al que le empató en la final del pasado semestre como visitante y le ganó como local para conseguir su estrella 14. En esta ocasión las condiciones son totalmente distintas, porque ambos llegan sin ritmo de competencia tras cinco meses de inactividad a raíz de la pandemia, y porque el conjunto escarlata presenta varias bajas.

Sin embargo, el defensa central argentino Juan Pablo Segovia manifestó que en estos días están haciendo todo lo posible en los entrenamientos grupales para lograr el objetivo de quedarse con este certamen, que no da al campeón cupo a la Copa Suramericana, pero sí $550 millones que caen muy bien en medio de la difícil situación financiera de los clubes.

Acerca de si alguna vez tuvo que parar cinco meses sus entrenamientos por una lesión, aunque ahora fue por la epidemia, señaló que “es algo inusual poder trabajar individualmente, creo que no solamente nos pasó a nosotros sino a todos los equipos del mundo, tocó así, lamentablemente era algo que no esperábamos, pero ya se puede trabajar para afinar los últimos detalles para poder llegar a esos partidos de la Superliga”.



Sobre si el hecho de que la plantilla escarlata se conozca va a permitir un buen acoplamiento dijo que “sabemos que ya hay una base importante que venía jugando, pero es un cuerpo técnico nuevo, ideas que nosotros tenemos que adquirirlas para el bienestar y mejorar cada uno de nosotros y grupalmente también, así que es todo para mejorar, sabemos que vienen con ideas importantes y nuevas, esperemos tratar también de que nos vaya bien dentro del campo, va a costar y es algo normal, pero a medida que vayamos haciendo los entrenamientos grupales y los partidos de competencia, vamos a ir agarrándole el ritmo”.

Segovia entiende que estos dos juegos pueden resultar diferentes a los de la final de la Liga 2019: “Obviamente es una final, es un contexto diferente, el primer partido después de tantos meses de estar parados, ellos están en igual condición que nosotros, así que la verdad es que tenemos que pensar en que es una final en que nos jugamos mucho y es un torneo más, tenemos que estar preparados cómo vivimos la final pasada, por ahí con un marco diferente”.



En cuanto a qué cree que hará diferente Juan Cruz Real en el modelo que ya tenían, señaló: “Hay muchos puntos, como que hay chicos que tienen la ilusión renovada, por ahí no había esa oportunidad de poder demostrarse y ahora el cuerpo técnico también cuenta con esa posibilidad de mostrar esa ilusión nueva en otro torneo”.



De si hay temor por una eventual lesión después de la inactividad expresó que “el temor es algo normal, por allí uno siente molestias que no había experimentado en toda su carrera después de cinco meses parado, entrenar en la casa no es lo mismo, es algo normal, pero el temor no, vamos a jugar la final normal como lo estábamos jugando en todos los partidos, no va a haber ningún temor y después cuando está dentro de la cancha solo piensa en ganar”.



Volviendo a la Liga, en cuanto al hecho de que aún no se conozca el calendario, sostuvo que “ya viene hace bastante tiempo esa incertidumbre, más que nada de poder tener un calendario, unas fechas estipuladas, más en el torneo local, porque la Copa Libertadores uno ya la tiene un poco más establecida, pero queremos saber las fechas y si el torneo se va a cambiar o no, ojalá resolver lo antes posible para la tranquilidad nuestra”.



En relación con su parte contractual, si quedó lista, acotó: “La verdad nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido, solamente estamos pensando en la Superliga y llegar bien a esos partidos”.

En cuanto a si hay presión para jugar ante Junior, dijo que “yo no lo llamo presión, jugar al fútbol es una responsabilidad, saber dónde estamos parados y vestir esta camiseta, más una final contra un equipo importante que ya hemos enfrentado, pero creo que esto es algo nuevo, tenemos que pensar en seguir creciendo, seguir consiguiendo cosas importantes y esta es una oportunidad única para nosotros y que el club siga creciendo”.



Del cuadro ‘tiburón’ agregó que “es un equipo que trae un ritmo importante hace bastante tiempo, no vamos a descubrir las condiciones y plantel que tienen, las finales son muy disputadas y nosotros estamos preparándonos para poder ganar, hacer una buena final y que el club siga creciendo”.



Luego de enfrentar en la doble confrontación a Junior, que Segovia considera un buen termómetro, América debe viajar a Porto Alegre para medirse por Copa Libertadores al Inter: “Es importante, es el primer partido después de tanto tiempo, nos va a caer muy bien, pero creo que no pensamos más allá, pensamos en poder ganar en Barranquilla, hacer un buen partido y poder definir en casa, eso va a ser lo más importante, tener un buen ritmo, el roce de competencia que necesitamos para enfrentar a los equipos brasileños, que vienen jugando hace un tiempo, así que nos va a venir muy bien”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces