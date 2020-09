Presidente del Cali habló del formato de Liga y las aspiraciones

Uno de los directivos más felices con el anuncio del regreso del fútbol colombiano es Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, ya que su club inaugurará la competencia el próximo sábado 12 de septiembre (6:00 p.m.) frente a Millonarios, partido que estaba aplazado desde la sexta fecha de la Liga 2020.



El directivo dialogó extensamente con el ‘Súper Combo del Deporte’ para referirse a los temas que se tratarán en la asamblea de la Dimayor el próximo miércoles, del formato del campeonato a seguir y de la solicitud de la Alcaldía de Cali por unos terrenos de la institución verdiblanca en Pance para desarrollar allí un proyecto social.



Después de haber sacado un parto difícil hemos logrado ya tener una fecha y formato de torneo, y para deleite de los hinchas, jugadores nosotros y público en general ya estamos en la recta final, prendiendo motores; el equipo está fuerte ganoso, estuve hablando este jueves con el capitán y están muy enfocados en cumplir esa meta”.



En cuanto a qué impediría que el próximo miércoles se apruebe el formato del campeonato, dijo que “lo único que pudiese impedirlo es que no haya una votación mayoritaria para aprobar esa propuesta, no creería que frente a semejante lucha que hemos dado para lograr iniciarlo y que esta es la resurrección de una industria moribunda, sería un contrasentido que no lo aprobaran, no lo veo, no me cabría en la cabeza. Esta es la vida de los clubes, a un paciente que estaba moribundo se le pasa un salvavidas, una pipeta de oxígeno para resucitar y no creo que la vaya a rechazar, cosas se dan en la vida y uno veo; en mi caso, estaré a favor, inclusive a tratar de socializar con la mayor cantidad de presidentes para que lleguemos con una posición unificada, tenemos que hacer crecer nuestro amado fútbol”.



¿No irán los cuadrangulares sino playoffs? “Sí, esa propuesta nos permite dos partidos menos, a pesar de que hay un calendario bastante apretado logramos sacarlo en el 2020”.



¿Cuándo terminaría el campeonato? 27 y 30 de diciembre serían las finales, como digo yo, este covid nos ha obligado a hacer sacrificios, nos ha obligado a adaptarnos, todos tenemos que ser pacientes, tolerantes y entender que esto es una coyuntura, una situación única que nos cogió a todos mal parados, con toda honestidad, yo me sacrifico, si llegamos a la final me sacrifico de cabeza, creería que no hay ningún jugador en su sana mente que no se sacrificaría por tener la oportunidad de hacer parte de la historia del fútbol”.



¿Qué significaría salir campeón en el año de la pandemia? “Sería histórico, lindísimo, todos los jugadores sueñan desde niños con una oportunidad de estas, creo que sacrificar unos guaritos que comúnmente eso es lo que pasa el 30, por la gloria, por la inmortalidad en los anaqueles del deporte, se cae por su propio peso”.



¿Se mantendrá la liguilla para los equipos que queden eliminados? “Sí, eso tiene otro sacrificio y es asumir unos costos financieros para tener esa liguilla, pero es importante que todos los equipos sean partícipes porque llevamos seis meses sin jugar, en octubre hay unos que quedan por fuera y prácticamente sería un años en que los jugadores terminan sin actuar nueve meses, es el momento de ser colaborativos y ver las necesidades que tienen los jugadores y los equipos”.



¿Cuál es el premio para el ganador de esa liguilla? “Entra a competir contra el último mejor reclasificado por un cupo a la Suramericana”.



¿Qué premio obtiene el campeón de la Copa Colombia? “El calendario no da para que termine este año sino en el enero, el ganador de la Copa obtiene el cupo a Copa Libertadores de 2022. Esto es una propuesta y todo quedará escrito en piedra después de la Asamblea, satisfacer los intereses de todo mundo va a ser imposible”.



¿La propuesta de hacer un solo campeonato en el año no tuvo acogida? “Fue una propuesta que hizo el presidente (Fernando) Salazar, pero no pasó en su momento, esa es la democracia. A mí me gusta la idea de tener un solo torneo anual, creo que el Deportivo Cali incluso ha sido ponente en el pasado de ese formato, pero no ha pasado y lo veo difícil, porque la mayoría de los equipos en Colombia quieren dos torneos y tienen unos argumentos válidos, aquí el hincha no asiste a través del año a los estadios, el grueso de las asistencias se hace en las finales, para la mayoría de los equipos el principal ingreso es taquilla y boletería, tienen un raciocinio y un soporte económico, esa es una lucha que se ha dado, pero en la Dimayor nunca ha calado esa idea. Así se presentó este año, pero ganó el formato que aprobamos, que tuvo el pequeño cambio de que en lugar de dos cuadrangulares se juegue un ‘playoff’, porque los tiempos no nos dan, aspirábamos a iniciar en agosto 1, pero por el tema de los permisos no se pudo”.



¿Cómo está el aspecto contractual con el equipo femenino? “Nosotros estamos comprometidos con el fútbol femenino, la Federación obliga a que todas las jugadoras deben tener la condición de profesional, firmaremos contrato con cada una de ellas, esperamos que la fecha de inicio sea anunciada, primer arranca el masculino y por allá en octubre lo harían las damas, hay 13 equipos que aceptamos ser partícipes, nosotros nos estamos preparando para ganar ese torneo, contratamos a una de las mejores arqueras de Suramérica, Maryory Sánchez, guardameta de la Selección nacional de Perú, que era uno de nuestros huecos. También contratamos chicas muy buenas, entre ellas Linda (Caicedo), que ha tenido unos problemas de salud, pero creo que ya estará a punto para jugar, estamos comprometidos e ilusionados con el fútbol femenino también”.



¿Sobre descenso volverán a hablar el miércoles? “Hay temas que han sido aprobados, se aplazó para junio. Los equipos directamente afectados van a querer poner el tema sobre la mesa, pero creo que es un tema ya decidido, se votó y está decidido, si se hace de alguna manera estarán algunos inconformes, si se hace de otra serán otros inconformes. Hay un momento dado en que uno tiene que asumir con grandeza y altura la democracias y las decisiones que ya se tomaron en ese sentido quedan y están en pie”.



¿Cómo está la solicitud de la Alcaldía de Cali por adquirir un predio del club en Pance? “Sencillamente la Alcaldía emitió una resolución en que dictamina que una zona aledaña al río Pance, que es Pance II, unos lotes que tenemos allí, son bien para uso público, lo ratifica el Concejo, a nosotros nos notificaron de eso, lo único que podemos hacer es analizar el tema desde el punto de vista jurídico y económico, estoy abordándolo con toda la seriedad, el primer paso era tener todas las herramientas, elementos de juicio desde la perspectiva jurídica, y allí ya tengo un grupo de asesores que me va a estar dando sus concepto, ahora queda esperar que la Alcaldía nos notifique y cite para llegar a un acuerdo. No nos han notificado, simplemente es una decisión unilateral por parte del municipio, otros somos muy respetuosos de las normas estatales y claro que mi responsabilidad como delegado fiduciario de la asamblea, que son los asociados del Deportivo Cali, tengo que proteger al club, su patrimonio, y estoy abordándolo con toda la seriedad del caso”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces