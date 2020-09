Así ve Andrés Colorado el regreso del Cali a entrenamientos grupales

Deportivo Cali ha sido uno de los equipos que más respetado el protocolo y los tiempos implementados por el Gobierno nacional para la reanudación del fútbol en Colombia.



La institución no inició sus entrenamientos grupales hasta tanto no recibiera la autorización oficial de la Dimayor, pero el plantel considera que dos semanas serán suficientes para entrar de nuevo en la propuesta que traía el uruguayo Alfredo Arias antes de la interrupción de la Liga. Como se sabe, el Cali entrará en acción el sábado 12 de septiembre (6:00 p.m.) en Palmaseca frente a Millonarios, en partido que estaba aplazado en la sexta fecha.

Sobre la vuelta a los entrenamientos colectivos que les darían casi 14 días de trabajos tácticos para enfrentar a Millos, el volante Andrés Colorado señaló que “el equipo desde que empezó a entrenar, incluso desde cuarentena, nunca dejó de trabajar fuerte para cuando se diera el regreso, esta noticia la estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios se dio se ven algunas fechas más cercanas, se vienen dos partidos de Superliga que van a ser la base para que todo empiece, todos estamos contentos porque se ve todo más cercano, se ve una luz al final de todo lo que hemos pasado, esperamos mucho este momento, que podamos adaptarnos u poder jugar y estar tan bien como estábamos antes del parón, fueron seis meses sin poder jugar, pero somos un equipo muy capaz y consciente de lo que nos estamos jugando, trabajando siempre lo que nos vamos a jugar, pensando siempre en que el primer partido debemos salir a ganarlo y salir a demostrar que lo estábamos haciendo antes no era cuestión de suerte sino cuestión de trabajo”.



Acerca de si con la fecha del retorno se acaba la ansiedad que tenían los jugadores y si ya descartó las opciones de ir al exterior, sostuvo: “La ansiedad sigue, pienso que ahora sabiendo que en 14 o 15 días vamos a jugar, nos vamos a poner todos más ansiosos, con ganas de jugar ese primer partido. Desde siempre estuve plenamente metido en el Deportivo Cali, trataré de dejar lo de las propuestas y ofertas a un lado, que las manejaran las personas encargadas de eso, pero nunca estuve pensando ni queriendo salir, quiero ganarme un puesto y seguir con lo que venía haciendo antes”.



Sobre la forma de contrarrestar al conjunto albiazul, que presenta bajas, señaló que “Millonarios tiene un técnico muy conocido, que sabemos lo que hizo en Tolima, sabemos lo que logró, cómo jugaba ese equipo, pensamos que todo este tiempo de trabajador le sirvió al profesor Gamero para implementar esa idea que traía desde Tolima, esa va a ser la base para nosotros enfrentar ese partido, nos vamos a encontrar a un Millonarios muy luchador, con un equipo que va a ser muy difícil, que al principio no se le estaban dando las cosas, pero tuvo mucho tiempo para superar esas falencias que tenía. El ‘profe’ Arias se basará en el conocimiento que tiene ya del ‘profe’ Gamero para primero hacer el once y después trabajar la táctica para enfrentar el partido. Nosotros simplemente nos adaptaremos a lo que quiere nuestro técnico y a lo que nos inventemos en el compromiso, tenemos una idea de juego clara, con el balón somos un equipo muy fuerte y a la hora de recuperar también, eso es lo que trataremos de hacer”.



En cuanto a cómo manejarán el probable miedo a una lesión en cualquier momento, expresó que: “nosotros desde el primer día de trabajo en cancha corrimos, hicimos trabajos que nos iban a servir para los entrenamientos grupales, el profe Ignacio siempre nos dijo que teníamos que trabajar fuerte en ese aspecto físico para que cuando regresaran los entrenamientos colectivos y empezáramos la competencia estuviéramos bien y se evitaran las lesiones. Estos dos meses que llevamos hemos hecho trabajos de adaptación física y fortalecimiento para que en el momento de que se necesite lo demos todo sin miedo y luchar todas las pelotas como ha sido siempre”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces