Millonarios, a días del primer reto: ¿qué hay por definir en el club?

Dimayor definió que Cali vs. Millonarios será el primer partido de la Liga en su regreso. El compromiso es un juego aplazado y se disputará el 12 de septiembre a las 6:00 p.m. Así las cosas, el club azul ya empieza su lucha contra el mal inicio que tuvo.



Seis puntos en siete partidos tienen al cuadro azul en la posición 17 del campeonato, tema que es prioridad para buscar un mejor fútbol del club que dirige Alberto Gamero. Adicionalmente, hay temas para definir.

Uno de los principales es la polémica y discusión que se ha tenido con relación a los arqueros. La salida de Wuilker Faríñez y Jefersson Martínez trajo de fichajes a Christian Vargas y Cristian Bonilla, dos porteros con amplia experiencia pero pasado en Atlético Nacional, tema que no cayó bien en los hinchas. ¿Qué portero será el elegido? Teniendo en cuenta además que Juan Moreno, canterano, podría quedarse esperando su turno. Recordemos que en el torneo de penales el escogido fue Vargas.



Aunque no es necesidad para este encuentro, sí es un tema a definir. Se ampliaron los cupos y hay 3 plazas que se pueden ocupar (aunque una será del central brasileño Kaique Ferraz). Restan dos y no se descarta aún otra llegada.



La zona ofensiva. José Ortíz era la pieza principal y el jugador que más sobresalía en esta parte de Millonarios, pero el atacante ya salió del equipo, así como Hansel Zapata. Millonarios debe encontrar un esquema que se logre adaptar para reemplazar a estos jugadores. Recordemos que Ricardo Márquez llegó a reforzar esta posición.



La ¿discusión? de los centrales. Luciano Ospina sigue en recuperación por su operación de ligamento cruzado, así que el regreso de Matías de los Santos es una pieza positiva para el cuadro azul. Ahí entraría el acompañante, pues Juan Pablo Vargas sería su colega en esta zona, pero también hay que recordar que se vienen una seguidilla de partidos (además de Copa Suramerciana) y tendrían que alternar. ¿Qué jugador/es irían en vez de estos dos zagueros? ¡Viene trabajo para Gamero!