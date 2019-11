Lo bueno, malo, feo y más sobre el inicio del cuadrangular A

Nacional, Junior, Tolima y Cúcuta empezaron su participación en los cuadrangulares finales de la Liga II-2019. Antioqueños e ibaguereños lograron importantes triunfos que les permite tener una ventaja al final de la primera jornada.



Este es el resumen del cuadrangular A luego de la primera jornada de la Liga, en una fase definitiva por la clasificación a la final.

Lo bueno



Nacional consiguió un importante triunfo en condición de local y con un 3-1 superó a Cúcuta en su casa. Juan Carlos Osorio planteó un partido con unos cambios que pocos esperaban, pero fueron los necesarios para imponerse a un conjunto motilón que no tuvo una buena presentación.



Deportes Tolima venció a Junior en Barranquilla y fue el único visitante que ganó en el inicio de los cuadrangulares. Los tolimenses anotaron en el momento correcto y anularon el juego del tiburón, que en su escenario se mostró incómodo.



A pesar de la derrota, hay que resaltar que Junior fue el único equipo que no recibió ni una sola tarjeta amarilla en este inicio de los cuadrangulares.

Lo malo

Junior no se pudo imponer en condición de local y más allá del resultado, las críticas a los jugadores por lo hecho en el terreno no se hicieron esperar. El desparpajo y velocidad que pudiera desequilibrar el partido a su favor no apareció y fue superado por el equipo pijao.



Aunque los goles siempre son emociones, algunas de las anotaciones de esta jornada llegaron por errores defensivos que dejaron mal parada la defensa y terminaron pagándolo mal.

Lo feo

Andrés Reyes tuvo que salir del campo por una molestia, según Juan Carlos Osorio. El juvenil hace parte del equipo sub-23 que convocó Arturo Reyes y se debe esperar su evolución para saber si viajará a Japón para el amistoso.

Lo curioso



El alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, asistió al partido de Nacional y Cúcuta. Aunque este tipo de invitados tienen un lugar especial, el dirigente político decidió estar con la barra de Nacional.

Lo estadístico

18.912 espectadores asistieron al partido de Junior-Tolima. Mientras que al partido en Medellín entre Nacional y Cúcuta fueron 23.688 personas.



Daniel Muñoz anotó su primer doblete como profesional y en Nacional está demostrando un gran nivel futbolístico.



Juan Pablo Nieto anotó su primer gol con Deportes Tolima en la Liga y aportó en el triunfo 1-3 sobre Junior.