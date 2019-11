‘En estas fases finales todo se define en detalles‘: Jarlan Barrera

Con 18 partidos disputados, Jarlan Barrera ha actuado en 1438 minutos con la camiseta de Nacional, donde ha tenido picos altos y bajos de juego. El volante samario quiere volver a retomar ese nivel que cautivó a los hinchas verdolagas y conducirlos a una nueva estrella.



“Estamos muy felices de estar en unas finales, Nacional debe estar siempre peleando hasta el final. Tenemos el deseo de ser campeones, pero para eso debemos llegar a una final y poderle ganar a Cúcuta, Junior y Tolima, que son nuestros rivales en el grupo. Cada uno tiene un estilo diferente de juego, con buenas nóminas y creo que serán grandes partidos para la gente”, remarcó.



Sobre estos 10 días de pausa en la competencia, Barrera indicó que “tuvimos mucho énfasis en lo mental, es algo que el ‘profe’ (Juan Carlos Osorio) trabaja mucho en eso. Él quiere que estemos tranquilos, que pensemos en lo que viene, cuando estuviéramos con nuestras familias nos apartemos de todo eso, queremos darlo todo en el terreno de juego, ahora que volvamos a la competencia”.



En lo personal, Jarlan reconoció que ha tenido un bajón en su juego, aunque acumula tres goles, cuatro asistencias y un porcentaje de 83% de pases efectivos, para el samario “no es un secreto que he tenido algunos bajones en los últimos partidos. En los primeros partidos fuimos un equipo muy arrollador, pero nos han llegado mucho. No es excusa que cambiamos de esquema de juego. Sabemos que estas finales no se nos puede pasar, son rivales directos y todos los jugadores queremos jugar finales”.



No solo en llegar a la final, para el volante ex Junior, Nacional buscará por todos los medios que tiene ir a la próxima Copa Libertadores. La reclasificación es un camino que aún no descartan. “También miramos la reclasificación, la hinchada quiere gritar campeón. Hace años atrás están buscando esa anhelada estrella. Tenemos una gran responsabilidad con nuestro equipo, nuestras familias y nuestra hinchada y vamos a pelear por eso. Estamos muy motivados, felices por afrontar esta parte final de la Liga. Esperemos que nuestra hinchada nos pueda acompañar y nosotros en la cancha debemos hacerlo valer cuando juguemos como local”.

Finalmente, se refirió al Cúcuta Deportivo, un equipo que le quitó el invicto en la Liga y buscará darle un nuevo golpe. “Cúcuta es un gran rival, tenemos la espina de la derrota pasada. Pero es un torneo nuevo, sabemos que ellos tienen jugadores muy buenos por banda, debemos estar atentos y evitar sorpresas. En estas fases finales todo se define en detalles, nosotros vamos a salir a ganar, tenemos grandes cualidades y debemos resaltar los buenos momentos que mostramos en la Liga”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín