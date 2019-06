Los 5 pecados que cometió Millonarios en los cuadrangulares de la Liga

Todavía no lo pueden creer: Millonarios quedó eliminado de la Liga I-2019 tras perder 1-2 con América de Cali en El Campín, en la última fecha de los cuadrangulares semifinales. El cuadro bogotano falló en el momento clave del grupo A y se quedó sin el cupo a la gran final a pesar de su favoritismo.

El embajador cabalgó el ‘todos contra todos’ con números que a todas luces mostraban una superioridad sobre los demás equipos, que tenía que confirmarse en la fase final del campeonato. Sin embargo, y a pesar de que en el papel el sorteo del grupo lo favoreció, pues enfrentaba a equipos de menor, en Millonarios se cometieron pecados imperdonables, desde su técnico hasta el plantel de jugadores, que a continuación enumeramos acá.

* Los fantasmas de Pinto

Desde que iniciaron los cuadrangulares, Jorge Luis Pinto asumió un papel de dar declaraciones polémicas. Habló de los malos arbitrajes que según él perjudicaban los intereses de Millonarios, incluso pidiendo una charla privada con Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.



También criticó el estado del campo en Ipiales, cancha donde jugó como local el Pasto, el mismo estadio que usó todo el semestre y allí enfrentó a varios rivales.



“Muchos me tienen hambre, pero yo no caigo en la trampa”, aseguró Pinto en declaraciones a la prensa, siempre buscando fantasmas donde no los había.



* Se cayó en el remate del grupo

Millonarios pecó en los resultados de las dos últimas jornadas del cuadrangular. En Santa Marta empató con Unión Magdalena, siendo ese el único punto que logró sumar el débil ciclón; mientras que en Bogotá perdió su fortaleza y cayó con un alicaído América de Cali.

* Le faltó jerarquía

Lo dijo Pinto después de la derrota con América: “faltó experiencia y sangre fría en los jugadores”. Si bien el cuadro albiazul mostró cosas muy buenas a lo largo del semestre, no tenía -a excepción de Christian Marrugo- líderes que dieran esas dosis de tranquilidad y jerarquía en los momentos más difíciles.

* Los atacantes desaparecieron

Si bien de los 37 goles que marcó Millonarios este semestre, los delanteros convirtieron 17, en el elenco albiazul los atacantes no aparecieron en las fechas cruciales del cuadrangular. De hecho, el único atacante que marcó en las seis jornadas del grupo A fue Fabián González Lasso -terminó goleador del equipo con 6 goles-, 3 tantos en las dos primeras jornadas.



Roberto Ovelar marcó 5 tantos en la Liga I, pero su última celebración se dio en la 9 fecha del ‘todos contra todos’. Aunque el paraguayo vivió lesionado, alcanzó a jugar nueve partidos más con esa sequía.



Otro que no pudo con las lesiones, ni con los goles, fue Juan David Pérez, quien marcó su último gol en la fecha 7 y también fue víctima de lesiones.



* Las lesiones

Justamente Millonarios tuvo lesiones importantes todo el semestre, pero en el remate de los cuadrangulares no pudo contar con los experimentados Luis Payares y Matías de los Santos, además de Felipe Jaramillo; sin duda bajas sensibles en el esquema de Pinto.