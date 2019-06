Las explicaciones del desconsuelo: así habló Pinto de su Millonarios

Millonarios quedó eliminado de la Liga luego de perder contra América en el estadio El Campín y uno de los hombres que tuvo que hablar sobre la pésima tarde en Bogotá fue Jorge Luis Pinto.



El entrenador no ocultó su tristeza por el mal resultado obtenido en un estadio que se pintó de azul en su totalidad.



“Nos faltó tranquilidad de mantener el resultado y eso se lo dije al equipo en el primer tiempo. No tuvimos el manejo de la pelota. Estamos golpeados, tristes, agradecerle a la afición porque tuvimos el respaldo y no tenemos nada para quejarnos de ninguna manera. Sentimos la presión del partido en algunos jugadores”, explicó el técnico.

Sobre el partido, Pinto reconoció que fueron varios los aspectos que llevaron a su equipo a la eliminación del torneo en este decisivo partido.



“No fue una tarde buena para Millonarios. Desde un comienzo estuvimos imprecisos, sentimos la presión del partido. Nos faltó tranquilidad, hubo desespero y los goles nos pusieron más nerviosos. Lo perdimos aquí porque no fue bueno este juego para nosotros”, añadió.



Sobre los cambios que hizo para arreglar el partido, Pinto habló de qué era lo que buscaban con cada uno de ellos.



“Marrugo no encontraba su mejor partido y le dimos paso a Montoya, que lo hace con un poco más frescura. A Domínguez le pedí que distribuyera, pero no fue totalmente claro. A Ovelar lo metimos para que peleara en el área”, señaló.

Posteriormente añadió que “estamos golpeados emocionalmente porque la perdimos (la final) en el momento que menos pensé. Vi al grupo comprometido y algunos muchachos sintieron la presión del partido. Estamos golpeados inmensamente porque hay que reconocer que los jugadores hicieron un buen semestre”.



Sin embargo, el santandereano no puso en duda su continuidad en el equipo y tampoco quiso hablar de los temas extrafutbolísticos que rodearon este partido.



“En ese aspecto de estimular a los mejores es un merecimiento que hacen los equipos. Hay que replantear para todos, no para Millonarios. A mí me gusta el cuadrangular porque es más justa que la muerte súbita de parejas fíjese que hasta el final estuvimos todos peleando y es más justo que perder lo del campeonato en dos partidos”. Luego expresó que “No quiero tocar el tema de los lesionados o la salida de Wuilker porque van a decir que son disculpas. Pero sí hay que decir que hay momentos que la experiencia de algunos faltó”.