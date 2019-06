La eliminación de Millonarios ya cobró a sus dos primeras víctimas

Millonarios recibió un golpe de ‘KO’ este miércoles al perder 1-2 con América de Cali y quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2019. Deportivo Pasto, que venció 3-0 a Unión Magdalena, le arrebató el cupo a la final en el grupo A, y ahora Millonarios deberá pensar en los retos del segundo semestre.

El técnico Jorge Luis Pinto aseguró que permanecerá a cargo de Millonarios, aunque se despidió con lágrimas y ya se enfoca en su revancha, pues después de la Copa América vienen grandes retos en la Liga II y la Copa Colombia.



En zona mixta, se conoció que la eliminación albiazul cobró sus dos primeras víctimas, pues un par de futbolistas confirmaron que no continuarán en el plantel embajador.



“Mi contrato con Millonarios ya terminó y no me llamaron para renovar”, confirmó Christian Marrugo, quien deberá presentarse al Puebla mexicano, dueño de sus derechos, y quien ya tendría acercamientos con Independiente Medellín.



Además, otro jugador que le dijo a la prensa que no continuará en el elenco albiazul es Juan Guillermo Domínguez. El ‘Carachito’ aseguró que ya fue notificado de que no será tenido en cuenta por Pinto.