Seis causas del fracaso rotundo de Paulo Autuori en Nacional

Fueron tan solo 5 días que duró el respaldo de Atlético Nacional al trabajo de Paulo Autuori. El brasileño renunció tras la goleada sufrida en el Maracaná por 4-1 frente a Fluminense de Brasil, por la Copa Suramericana. En FUTBOLRED identificamos seis causas por las cuales el entrenador no logró recomponer el rumbo y marcó su salida al comando del equipo verdolaga.

1. Nacional comenzó a ceder terreno en el Atanasio. El verde antioqueño perdió tres partidos a lo largo del semestre, pero dos de los tres rivales eran equipos de los cuales tenían un invicto prolongado: Deportivo Pasto y Deportivo Cali, que demoró 7 años y 10 años en ganar en Medellín, respectivamente.

2. Derrotas estruendosas como la sufrida frente a Envigado como visitante por 4-0, contra Cali en el Atanasio 1-3 y la última con Fluminense 4-1, en las que más allá del resultado, se mostraron rendimientos muy pobres y un planteamiento escaso por parte de un entrenador que llevaba poco más de cinco meses bajo el cargo.



3. La sombra de sus éxitos era una mochila pesada que Autuori venía cargando. Se le comparaba lo que hizo en otros países y la expectativa era muy alta, al final no las logró cumplir. Su equipo nunca logró la estabilidad y aunque por momentos mostró buen fútbol, no fueron los que verdaderamente se esperaban.

4. Salvo en un par de encuentros, en los cuales por necesidad le tocó cambiar el esquema, siempre mostró el mismo 4-2-1-3. Con la misma idea de juego, un libreto que cada técnico rival lo tenía aprendido y se lo contrarrestaba fácilmente.



5. El poco poder ofensivo, fue algo que Autuori no logró equiparar. Ni colocando jugadores experimentados, ni con juveniles, el ataque fue muy pobre en esta era con Nacional. Salvo la goleada 4-0 sobre Patriotas, cuando Nacional ganaba era por la mínima diferencia. En eso tampoco supo darle una ‘vuelta de tuerca’ y terminó sufriendo en muchos encuentros.



6. El manejo de grupo por momentos no se notó que fuera el adecuado y por ‘protegerlos tanto’, algunos jugadores se sintieron cómodos con su bajo rendimiento y Autuori los mantuvo en el campo. ¿El resultado? Importaba e influía cuando en un equipo como Nacional se tienen metas cada año y el no conseguirlas termina siempre en cambios drásticos.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín