Viveros, el delantero juvenil de América que aprende de Aristeguieta

Fernando ‘Pecoso’ Castro anunció a su llegada que les daría espacio a los nuevos valores de América, tal como lo hizo en su momento con los canteranos del Deportivo Cali. Cristian Hinestroza, Andrés Felipe Álvarez, Gustavo Carvajal, John Quiñones Saya y, Kevin Viveros están entre los jugadores menores de 19 años que han tenido la oportunidad de actuar con el cuadro escarlata, en Liga Águila o Copa Colombia”.



Precisamente, en Viveros ha recaído la misión de acompañar en estos primeros juegos al venezolano Fernando Aristeguieta, el máximo artillero de la Liga Águila I-2019 con 7 tantos en 5 compromisos, y quien afirma que trata de cumplir a rajatabla con las enseñanzas que le da el actual ídolo de la afición roja.



Emocionado, el espigado jugador vallecaucano se refirió al momento escarlata y a las oportunidades que ha recibido.



¿Cómo analiza el momento de Aristeguieta?

Me siento muy bien al lado suyo, él me habla mucho, al igual que el profesor Castro. En el partido con el Medellín me dijo que marcara muchas diagonales, eso fue lo que hice y quedé feliz por el triplete de mi compañero, gracias a Dios el grupo anda muy bien.



¿Qué otras cosas le dice en cuanto al trabajo sin pelota?

Eso es lo que hablo con él, me dice que me sacrifique, que si él baja, yo me quede entre los dos centrales, y viceversa, siempre cada pelota que veo así no la doy por perdida.



¿Siente que le está cobrando factura su desesperación por anotar su primer gol con América?

Sí, cuando estoy en el área me desespero un poquito, pero en cada entrenamiento y cada partido estoy trabajando para mejorar eso.



¿Qué es lo que más le cuesta?

El profe me pide mucha movilidad, como lo vengo haciendo, y en el área mucha tranquilidad, eso es lo que estoy trabajando, la paciencia y cómo definir.





¿A qué se debe que los jugadores nuevos hayan entrado tan rápido en la idea de ‘Pecoso’?

Sí, las incorporaciones recientes se han acoplado muy bien en el equipo, con el talento que tienen han aportado bastante y eso se ve refleja en los partidos, estoy muy contento con los compañeros que han llegado.





