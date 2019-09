Por la resurrección y por el honor: Junior va por el clásico  

Junior de Barranquilla recibe a Unión Magdalena para una nueva edición del clásico costeño, válido por la fecha 10 de la Liga II-2019. El equipo tiburón llega en la casilla 13 en la tabla de posiciones. Por su parte, el ciclón bananero llega en la casilla 16 y luchando por alejarse del descenso.



Junior ha vivido semanas convulsionadas, pues además de que los resultados no son buenos y el juego no es el deseado por la hinchada situaciones externas han afectado el plantel. Algo que puede ser confuso para los hinchas del tiburón es la situación de Matías Fernadez, quien no ha tenido la participación deseada y parece ser no tenido en cuenta, pero el volante habló sobre su situación en rueda de prensa.



"Después de ese partido comenzamos la semana de entrenamiento normal y llegamos al día jueves, que es la práctica de fútbol. Ese día yo tenía una pequeña molestia en el aductor y el profesor Julio Comesaña, junto a su cuerpo técnico, me recomendó no entrenar, pero yo por las ganas de querer estar y querer participar no tomé el consejo y quise entrenar. Ese día me lesioné y eso me ha tenido todo este tiempo sin poder entrenar y participar de los partidos", contó el chileno.

La baja más sensible para el equipo barranquillero es la de su entrenador Julio Comesaña, quien fue suspendido por la Dimayor durante un mes y medio fuera de las canchas y multado con 2'454.378 de pesos, debido al incidente en el final del partido contra Deportivo Cali, cuando el técnico bicampeón perdió los estribos y agredió al entrenador azucarero.



Junior llega a la fecha 10 con la necesidad de sumar de a tres, pues cada vez se achica el margen para entrar a los ocho clasificados y así defender el título.

Por su parte, el ciclón bananero llega motivado al clásico después de remontar el partido ante Millonarios, y finalizar con un marcador de 2-1 a favor. Con la victoria en el partido de aplazado correspondiente a la fecha siete, el equipo de Santa Marta logró salir de la zona de descenso de los ultimos lugares de la liga.



Sin embargo, los dirigidos por Pedro Sarmiento deben seguir concentrados en sumar puntos pues siguen a dos puntos de Rionegro Águilas y ganarle a Junior sería la motivación ideal para lo que queda de torneo. Unión Magdalena tiene un resto importante, y es sustituir a su goleador Rafael Marquéz, quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia sub-23.



Se vivirá un clásico a muerte, con dos equipos habidos de puntos, para salir de sus situaciones insatisfactorias, pero que al perdedor podría condenarlo un semestre para el olvido.