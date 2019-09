Matías rompió su silencio y relató su complicada situación en Junior

Después de muchas especulaciones, Matías Fernández habló este martes de lo que ha pasado este último mes, en el que pocas noticias se han tenido de él y no ha jugado ni un solo partido con Junior.

El chileno fue el protagonista de la rueda de prensa en Barranquilla en la que rompió su silencio y contó todo sobre su ausencia en los partidos oficiales de esta temporada.

"Contra el Tolima (primera jornada de la Liga II-2019) jugué unos minutos y me sentí muy bien, gracias a Dios. De paso aprovecho para agradecer a los hinchas por el recibimiento", empezó su relato.

Sin embargo ese encuentro no le dejó tan buenas sensaciones en su cuerpo y lo sufrió a mitad de semana.

"Después de ese partido comenzamos la semana de entrenamiento normal y llegamos al día jueves, que es la práctica de fútbol. Ese día yo tenía una pequeña molestia en el aductor y el profesor Julio Comesaña, junto a su cuerpo técnico, me recomendó no entrenar, pero yo por las ganas de querer estar y querer participar no tomé el consejo y quise entrenar. Ese día me lesioné y eso me ha tenido todo este tiempo sin poder entrenar y participar de los partidos", contó.

Con eso, Matías Fernández expresó que su relación con el entrenador ha sido muy buena, pues también se ha especulado que tenía conflictos con Julio Comesaña.

"Quiero dejar claro que no es culpa del entrenador, yo no he estado disponible para jugar, no he tenido el alta médica, así que ha sido culpa mía. Ha sido un tiempo difícil. Sé que no he podido cumplir con las expectativas, pero que tengan claro que por la gracia de Dios y con la ayuda de mi familia sigo con las mismas ganas y la ilusión de revertir la situación, y ser un real aporte para el equipo", añadió.

Al final de su relato, Fernández reconoció que ya tiene el alta médica para jugar y que espera tener más minutos en lo que resta de la temporada, pues Junior no anda tan bien.

"La buena noticia es que desde hoy (martes) estoy disponible, puedo entrenar normal, estoy ha disposición del cuerpo técnico y espero estar a la par de mis compañeros, ponerme a punto para ser un real aporte y de bendición en el campo de juego. Quiero agradecer al cuerpo técnico, a mis compañeros y a los hinchas por la paciencia que me han tenido en todo este tiempo que no he podido jugar, que no he podido rendir, pero que tengan claro que dejaré todo para retribuir la confianza que me han dado", expresó.