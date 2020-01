A demostrar de que está hecho: el camino próximo de Junior en la Liga

Atlético Junior arrancó el año con pie derecho: en la primera jornada de la Liga I-2020 venció 2-0 a La Equidad y lo hizo sin dejar dudas, con el primer gol de su refuerzo estrella, Miguel Borja, y el puntillazo de Teófilo Gutiérrez. Sin duda, en Barranquilla se ilusionan con ser protagonistas en el campeonato y coronarse al final del semestre.



Sin embargo, apenas es la primera prueba para el equipo de Julio Avelino Comesaña. Y Equidad claramente no era ese rival de peso para medir de qué está hecho el cuadro ñero para la Liga.



Sin embargo, ahora viene un calendario más difícil para Junior, desde este martes cuando visite al Deportivo Cali a las 8:10 de la noche, por la segunda fecha del rentado colombiano.



Así, el tiburón tendrá presas más grandes qué cazar y así demostrar que puede generar terror en el FPC.



Luego de visitar Palmaseca, Junior volverá al Metropolitano el sábado 1 de febrero para recibir al Medellín, en duelo que comenzará a las 6:10 p.m., en el desarrollo de la tercera jornada. Y en la cuarta fecha, sin horario definido, visitará a Santa Fe en El Campín.



Tres equipos de más peso y tradición que los aseguradores para medir el aceite de uno de los grandes favoritos a quedarse con el título este semestre.



La quinta y la sexta fecha no serán nada fáciles. Si bien no tienen el mismo peso histórico, Once Caldas y Tolima también pueden complicar al Junior, que sueña con cabalgar en el todos contra todos y meterse entre los cuatro finalistas.