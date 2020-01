Cali vs. Junior: primer juego para medir fuerzas entre históricos

El partido más atractivo de la segunda fecha de la Liga I-2020 se disputará este martes (8:10 p.m.) entre Deportivo Cali y Junior en Palmaseca, en el que se medirán dos de los equipos tradicionales del país y que ganaron en su debut en el campeonato.



El cuadro verdiblanco viene de derrotar 0-2 al Bucaramanga con una buena actuación de su arquero y el mediocampo, pese a que todavía no cuenta con todos los refuerzos vinculados para la temporada.

Alfredo Arias quedó satisfecho con la presentación de sus dirigidos en Barrancabermeja y admitió que con el paso de los partidos podrá verse un conjunto de mejores argumentos futbolísticos. Un aspecto al que también se refirió fue a la nueva disposición de Dimayor de que los suplentes sean apenas cuatro, ya que eso minimiza las posibilidades de variantes tácticas en la cancha.



Sin embargo, el mismo técnico charrúa reconoció que la exigencia esta vez será mayor, ante un rival de nómina poderosa que hizo una de las mejores contrataciones del año y quien precisamente le anotó a Equidad en Barranquilla como Miguel Ángel Borja.



Ganar en Barrancabermeja sirvió como bálsamo para que los aficionados vuelvan a creer que se puede hacer un interesante torneo, más todavía cuando el atacante Ángelo Rodríguez se realizó los exámenes médicos como último requisito en su llegada al club y como Jhon Vásquez promete un ataque rápido y potente.

Precisamente, el ex Alianza Petrolera cumplió su primera semana de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros y es muy probable que debute ante el elenco barranquillero en Palmaseca.



Por su parte, el volante argentino Agustín Palavecino señaló sobre el partido que ganaron el sábado: “Muy contento, era algo que estábamos esperando, en el torneo de pretemporada no se nos dieron los resultados, pero en Liga queríamos empezar ganando y se nos viene otro duro partido ante Junior”.



En tanto, Hernán Menosse dijo sobre el encuentro de este martes que “lindo desafío, tuve la suerte de compartir un año con Teo en Rosario Central, sé qué clase de jugador es; también conozco a Borja, trataremos de estar bien, espero darle seguridad al equipo y sacar otros tres puntos”.



Normalmente este es un partido que debería convocar a no menos de 20.000 espectadores por los resultados de la primera fecha, aunque la hinchada verdiblanca mantiene su malestar por algunas decisiones de los directivos. De todas formas, el Cali necesita bastante del apoyo de su parcial.

Por su parte, el equipo barranquillero viajó al Valle del Cauca con 17 jugadores. Al grupo que estuvo en el inicio de la Liga se le unió Jefferson Gómez, defensa central que ha sido castigado por las lesiones constantemente desde que llegó al equipo barranquillero.

Luego del buen inicio para la dupla Teófilo Gutiérrez-Miguel Borja, la ilusión se concentra en potenciar cada vez más esa zona, aunque en esta condición de visitante se espera un planteamiento más cauteloso contra un conjunto azucarero de velocidad.

“Dentro de las expectativas que había, hicimos una presentación digna y hacia el futuro podemos decir que hay un gran equipo. Estamos tratando de tener unos cimientos sólidos, unas cosas que se ven igual de visitante y de local", dijo Julio Comesaña en rueda de prensa.

Junior no podrá contar en esta fecha con James Sánchez ni con Luis González, quienes están lesionados. Además, Marlon Piedrahita está sancionado y también con molestias físicas.

Alineaciones probables



Cali: David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Juan Daniel Roa (Carlos Lizarazo), Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Kevin Velasco; Jhon Vásquez (Jesús Arrieta).

D.T.: Alfredo Carlos Arias.



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, José Mera, Jeison Angulo; Leonadro Pico, Larry Vásquez, Cristian Higuita; Freddy Hinestroza, Teófilo Gutiérrez, Miguel Borja.

D.T.: Julio Comesaña



Estadio: Palmaseca.



Hora: 8:10 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



Y redacción FUTBOLRED

Bogotá