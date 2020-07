Comesaña no tiene problema con Rangel en Junior: ¿Realmente lo quiere?

Michael Rangel no quería irse de América de Cali. No para volver al Junior de Barranquilla, pues su experiencia no fue la mejor y jugó poco de la mano de Julio Comesaña. El atacante, goleador del pasado campeonato, insinuó que el entrenador uruguayo no lo quiere y por eso no le va a dar la confianza que él siente que merece. Incluso se comparó con James, diciendo que será igual de suplente que el volante del Real Madrid.



Y este martes, Comesaña dejó claro que no tiene ningún problema personal con Rangel; que no sabe qué actitud debe tener con el jugador, pero que es bienvenido al equipo tiburón porque es jugador del registro del club.

“No sé si tengo que quererlo o qué. Lo respeto, (Michael) es una persona educada, buen profesional, un jugador letal dentro del área, con juego aéreo y goleador”, aseguró Comesaña en conversación con Blog Deportivo de ‘Blu Radio’.



El charrúa parecía abrirle las puertas a Rangel en sus declaraciones: “Si quiere, que esté aquí y la pelee, no tengo problema, porque es jugador del Junior”.



Sin embargo, su discurso fue contundente, y Comesaña dejó entrever que no será su primera o segunda opción, pues sus características distan de la idea de juego que tiene él para el Junior. “Una cosa es lo que es él, otra lo que Junior necesita. Yo tengo esa posición cubierta con Miguel Borja. No es que yo no lo quiera, él puede venir y tendrá que pelear un puesto con Borja y con Teófilo”.



“Si tenemos a Rangel, que hay que tirarle centros y habilitarlo en el área, por su condición de goleador; pero tenemos un equipo en el que hay que venir jugando de atrás, saliendo a jugar a la mitad del campo, pivotear, me parece que se sacrificaría a un jugador y le haría daño al equipo”, fue la conclusión de Comesaña sobre Rangel.