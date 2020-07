Sí, fútbol colombiano: jugador de Junior que se despidió ahora renovó

Junior de Barranquilla sigue esperando por el regreso del fútbol y hasta el momento no ha tenido grandes cambios. El club tiburón tiene de regreso a Michael Rangel y habría que esperar por la decisión con el delantero, de saber si se queda o es vendido al exterior.



Tras esto, Carmelo Valencia terminó su contrato con el club y se despidió en redes sociales la semana pasada, agradeciendo su paso por el conjunto barranquillero. Sin embargo, este martes borró la publicación y ahora subió una imagen confirmando que renovó, en un principio, por seis meses más con Junior.

En la publicación anterior, el exCúcuta dijo: “Hoy quiero darle gracias primero a Dios segundo a la vida y a Junior de Barranquilla por abrirme las puertas de esta gran institución, darle gracias a el profe Comesaña por confiar siempre en mí, gracias a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico y utileros por todo el aporte que dieron para mi crecimiento personal y profesional, hoy me despido triste por que no pude mostrar todo mi potencial pero me voy tranquilo por que siempre intente darlo todo por estos colores gracias a toda la hinchada por el cariño que me brindaron en tan poco tiempo, les deseo lo mejor y quiero que sepan que siempre estarán en mi corazón vamos arriba tiburón ÉXITOS".



Ahora, el jugador publicó una imagen firmando de nuevo contrato con el club barranquillero, por lo que seguirá durante lo que resta de este 2020 en el cuadro tiburón. “Gracias Dios por esta nueva gran bendición de quedarme en esta gran institución. Junior, vamos que vamos", comentó.