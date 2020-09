Juan Cruz Real contento con el equipo: el análisis tras la victoria

Un buen partido se vivió este martes en el Romelio Martínez, entre Junior y América de Cali, por la final de ida de la Superliga. El conjunto que dirige Juan Cruz Real se impuso a las adversidades, y con un hombre de más desde el minuto 23, logró remontar el partido que empezó perdiendo en los primeros minutos.

Finalizado el encuentro, el nuevo DT escarlata atendió a la prensa y realizó el análisis de un juego sufrido, que terminó ganando en los últimos diez minutos del partido:



"Creo que tanto el primer tiempo como en el segundo el equipo hizo un gran partido. A mí me llena de orgullo poder dirigir estos jugadores porque tienen la capacidad de aprendizaje y de aceptación a lo que uno les pueda proponer, así que felicitar a los jugadores porque no es fácil venir a jugar acá contra un gran rival, y jugar esta final de la forma que se hizo. Es todo de los jugadores".



"Creo que en el segundo tiempo lo que el equipo hizo fue terminar o tener más eficacia comparado con el primero. En el primer tiempo, jugando once contra once y después con un jugador más, creo que lo supimos utilizar y así pudimos darle vuelta al resultado".

Por último, el estratega destacó 'la resiliencia del equipo' para revertir el resultado, pues desde muy temprano, el club rojo estuvo en desventaja en el marcador:



"Los jugadores estuvieron muy aplicados en lo que habíamos hablado, tuvimos infortunio en el partido, un penal rápido, un penal posterior a favor que lamentablemente no lo pudimos concretar y bueno, me quedo con esa resiliencia del equipo para tratar de tener paciencia y la idea clara de tener como jugar y revertir el resultado".



"Para ser el primer partido la verdad estoy muy contento por los futbolistas, por la entrega que tuvieron y por la predisposición a intentar ser protagonistas del partido en todo momento, lo valoro muchísimo", concluyó.

El partido de vuelta por la Superliga se disputará el próximo viernes se disputará el próximo viernes 11 de septiembre en el Pascual Guerrero.