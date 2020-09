¿Otro que señala a Camargo? Grito de 'auxilio' de un jugador de Tolima

Álvaro Montero es uno de los jugadores que aún tiene opciones y deseos de salir del fútbol colombiano y así se lo manifestó a los directivos del Deportes Tolima.



“En su momento hablé con Don Gabriel y le expresé mi deseo de tener una nueva posibilidad y de cierta manera quedamos en un punto en que, si llegaba una oferta formal de algún club, la íbamos a evaluar y tomaríamos la determinación para avanzar”, dijo el arquero en diálogo con el VBar de Caracol Radio.

En las últimas semanas, el equipo que más se ha acercado para llevarse al arquero de la Guajira es Independiente, pero no se ha logrado llegar a ningún acuerdo.

“Independiente en primera instancia presentó una oferta, el club pidió que mejoraran la oferta y se comprometían a avanzar en esa situación. Es lo que yo le transmito a las personas con las que trabajo y ellas se la pasan a Independiente. Ellos hacen una nueva oferta y desafortunadamente el club, no sé qué posición quiere tomar o no sé si le llenan los números, pero al menos por parte del jugador se me cierra una posibilidad de seguir creciendo deportivamente. Obviamente incomoda porque las condiciones laborales en el club no varían y todo sigue igual”, señaló Montero.



Y aunque Montero no pide que su salida se haga con pérdidas para el club, sí manifiesta su intención de seguir avanzando en su carrera deportiva.



“De eso se trata el fútbol, de ir paso a paso, escalando en tu carrera para llegar a un feliz término, que sería llegar a un gran club e institución. La situación está estancada básicamente por disposición del Tolima, no por la mía ni por la de ninguna otra persona”, contó.

Álvaro Montero contó que él no ha hablado directamente con Gabriel Camargo, presidente y dueño del equipo, pero su representante sí lo hizo, y él hizo lo propio con el entrenador Hernán Torres.



“Le expresé mi deseo de tener la posibilidad de salir. Considero justo el momento, la posibilidad y las condiciones. Ellos, o al menos el profe Hernán entendió mi posición. Incluso, aunque no hablé yo con el senador, mi representante se comunicó con ellos y al parecer iba todo muy bien hasta que el club tomó la decisión de tomar un paso para atrás. Igual hay que prepararse y mostrar el mejor nivel para el club y los retos que vienen, pero es una situación que indispone”, finalizó.



Aún quedan unos días para que se resuelva el tema de Álvaro Montero, aunque los pijaos ya contrataron un arquero paraguayo previniendo la salida del guardameta guajiro.